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هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

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هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
31-07-2020

قال لويس هاميلتون أنّه "ممتن جدًا" لرومان غروجان إثر تصريحه بأنّه كان مخطئًا في الإشارة إلى أنّ سائقي الفورمولا واحد ليسوا بحاجة لمواصلة الركوع لمناهضة العنصرية والتشجيع على المساواة.

أبدى هاميلتون إحباطه ممّا حدث في السباق الأخير في المجر، حيث عبّر السائقون من جديد عن رسالتهم المناهضة للعنصرية، لكنّ اللحظة التي سبقت الحدث شهدت انقسامًا من جديد، إذ واصل عدد من السائقين رفضهم للركوع، فيما وصل البعض الآخر متأخّرًا.

لاحقًا، كشف بطل العالم بأنّ غروجان، رئيس جمعية سائقي الجائزة الكبرى، قال: "لقد قمنا بهذا الأمر مرّة (في الجولة الافتتاحية في النمسا) وهذا كل ما نحتاج لفعله".

وقد كشف غروجان على هامش جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع أنّه خاض محادثة هاتفيّة طويلة مع لويس هاميلتون من أجل توضيح سوء التفاهم بخصوص ضغط الفورمولا واحد لمجابهة العنصريّة، حيث قال أنّ موقفه ربّما كان خاطئًا، لكنّه كان منزعجًا في ذات الوقت من أنّ انتقادات هاميلتون أدّت إلى وصفه بالعنصريّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وعند سؤاله عن تعليقات غروجان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق الجائزة في سيلفرستون، قال هاميلتون: "لم أعلم بذلك، لكنّني أعجبت بالفعل بالمحادثة التي جمعتنا بعد ذلك، ومقاربته فيها".

وأضاف: "لقد تواصل معي كي نتحدث بعد السباق الأخير، لذلك اتصلت به وجمعتنا محادثة رائعة. أعتقد بأنّها كانت مثمرة لكلينا، حيث علمنا بأنّه تجمعنا أمور مشتركة أكثر مما نظن".

وأردف: "إنّه شخص مهتم، لذلك أن أعلم بأنّه قال ذلك أيضًا، لهو أمر رائع، فليس من السهل على أي أحد أن يعترف بخطئه، وتلك خطوة أولى رائعة".

واختتم: "الرائع في الأمر أنّه وبعد أن أنهينا محادثتنا، علمت أنّنا صرنا متحدين وسنعمل تجاه ذات الهدف المشترك. لذلك أنا ممتن للغاية لرومان".

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