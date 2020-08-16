هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

حاول فريق مرسيدس التقليل من أفضليته في إسبانيا حيث سارع هاميلتون مع مدير الفريق توتو وولف للقول بأنّ سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن هو الأوفر حظًا لخطف لقب السباق. ولكن كلام الليل يمحوه النهار حيث بدا البريطاني في عالمه الخاص على حلبة برشلونة اليوم الأحد.

فقد انطلق هاميلتون من الصدارة وتمكّن من الحفاظ عليها من دون مشاكل تُذكر إذ أنهى السباق بفارق أكثر من 24 ثانية عن فيرشتابن الذي أعرب عن غضبه خلال الثلث الأوّل من السباق بسبب الحالة السيئة لإطاراته.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لهاميلتون في إسبانيا (الخامس بالمجمل) والرابع في موسم 2020 والـ 88 في مسيرته الاحترافية. وقد بات البريطاني يمتلك الرقم القياسي بعدد الصعود إلى منصات التتويج في تاريخ البطولة (156 منصة مقابل 155 لشوماخر).

وقد ظهرت سيطرة هاميلتون المطلقة في السباق من خلال تجاوزه لجميع السيارات حتى المركز الرابع بلفة واحدة على الأقلّ.

وحلّ فيرشتابن في المركز الثاني إذ لم تمتلك ريد بُل الوتيرة المطلوبة في السباق لمنافسة مرسيدس، بينما أكمل بوتاس مراكز منصة التتويج.

فريق ريسينغ بوينت سيحتفل الليلة بحلول سائقَيه لانس سترول وسيرجيو بيريز في المركزين الرابع والخامس على الترتيب. وعلى الرغم من حصول المكسيكي على عقوبة 5 ثوانٍ لعدم احترامه للأعلام الزرقاء إلّا أنها لم تُشكّل أيّ تهديد على مركزه في النهاية.

كارلوس ساينز وضع سيارة مكلارين في المركز السادس ليُكمل سجّله النظيف على أرضه في إسبانيا من خلال تسجيله للنقاط خلال جميع مشاركاته، وقد تقدّم على سائق فيراري سيباستيان فيتيل الذي قاد الإطارات اللّينة لـ 37 لفة في النهاية، ونال الألماني جائزة سائق اليوم.

المركز الثامن كان من نصيب أليكسندر ألبون بينما أكمل بيير غاسلي ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حقّق هاميلتون انطلاقة نظيفة وسريعة سمحت له بالابتعاد في الصدارة، في الوقت الذي تقدّم فيه فيرشتابن إلى المركز الثاني ولانس سترول إلى الثالث وسط تراجع بوتاس الذي نطلق انطلق ثانيًا إلى المركز الرابع.

وبشكلٍ سريع قال فريق مرسيدس للفنلندي "من المهم تجاوز سترول، إذ لا يزال بإمكاننا تشكيل تهديد في السباق". هذه الرسالة أتت خلال اللّفة الثانية، إذ وبحلول اللّفة الخامسة تمكّن بوتاس بالفعل من تجاوز السائق الكندي للتقدّم إلى المركز الثالث.

وباللّفة السابعة أخبر فريق ريد بُل سائقه فيرشتابن "الفارق بدأ يتقلّص مع هاميلتون"، حيث ردّ الهولندي على مهندسه قائلاً "نعم أعلم ذلك. هاميلتون يقود ببطء".

ولكن وبدءًا من اللّفة الـ 11، بدأ هاميلتون بتحقيق سلسلة من اللّفات السريعة حيث وسّع الفارق مع فيرشتابن إلى 2.8 ثانية، قبل أن يزداد في اللّفة الـ 14 إلى 3.3 ثانية.

وقد وصل الفارق إلى أكثر من 7 ثوانٍ بعدها بلفاتٍ قليلة وسط تذمّر الهولندي من حالة إطارات سيارته "هل عليّ أن أعيد ما قلته سابقًا؟ الإطارات انتهت".

ريد بُل تحرّكت بسرعة وقامت باستدعاء فيرشتابن للدخول لمنطقة الصيانة في اللّفة الـ 22 حيث انتقل إلى وضع الإطارات المتوسطة "ميديوم"، إذ عاد إلى الحلبة في المركز الثالث.

وفي اللّفة 24 قام ثنائي مرسيدس بالتوقف مباشرةً بنفس الوقت مع هاميلتون أوّلاً ومن ثم بوتاس خلفه حيث عاد البريطاني إلى صدارة السباق، وبوتاس إلى الثالث خلف فيرشتابن.

الهولندي بقيّ متشنجًا خلال محادثاته اللاسلكية مع فريقه بينما وضع بوتاس كامل طاقته خلف مقود السيارة في محاولةٍ منه للاقتراب أكثر منه حيث قلّص الفارق إلى 1.6 ثانية بحلول اللّفة 29.

سائق ريد بُل الآخر أليسكندر ألبون كان الوحيد المتواجد على أرض الحلبة على الإطارات القاسية حيث عانى من تجاوز السيارات أمامه إذ تواجد في المركز الـ 11 للكثير من اللّفات.

وهو ما عاناه لوكلير كذلك بعد توقفه في اللّفة الـ 30 من خلال خروجه إلى الحلبة في اللّفة 12 وفشله من تجاوز نوريس أمامه. ولكن حظّ ألبون تبدّل مع انتصاف السباق حيث تقدّم إلى المركز الثامن إثر تجاوزه لسائق رينو أوكون الذي لم يكن قد أجرى توقفه بعد.

مخرج السباق لم يُركّز كثيرًا على فيتيل كون السائق الألماني كان خارج العشرة الأوائل من دون منافسة للسيارات أمامه، إلّا أنه حصل في اللّفة 36 على رسالة من فريقه مفادها بأنّ الأمطار قادمة بعد اللّفة 50.

وبشكلٍ مفاجئ وغريب انزلق شارل لوكلير على المنعطف الأخير من الحلبة إذ قال "توقف المحرك أو انكسر. لا أعلم"، ولكن السائق المونغاسكي كان قادرًا على إعادة تشغيل سيارته حيث عاد ببطء إلى منطقة الصيانة "لا لا لا، هناك شيء غريب. سأقوم بالتوقف في هذه اللّفة".

وبالفعل دخل لوكلير إلى منطقة الصيانة حيث حاول فريقه القيام ببعض الإصلاحات ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل لينسحب من السباق. وأوضحت فيراري في وقتٍ لاحق بأنّ مشكلة كهربائية أدّت إلى توقف المحرك بشكلٍ مفاجئ بسبب الصعود إلى الحفف الجانبية.

وفي اللّفة 42 قام فيرشتابن بإجراء توقفه الثاني منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة حيث خرج في المركز الثالث، فيما أتى توقف بوتاس في اللّفة 49 على الإطارات اللّينة "سوفت" حيث بلغ الفارق بين فيرشتابن وبوتاس 7.1 ثانية مع تبقى 15 لفة على النهاية.

ولكن إطارات بوتاس لم تُشكّل أيّ تهديد على سائق ريد بُل حيث قام بالتوقف في اللّفة ما قبل الأخيرة من أجل القيام بلفة سريعة وتأكيد خطفه للنقطة الإضافية الممنوحة لأسرع لفة في السباق.

وفي غضون ذلك أكمل فيتيل النصف الثاني من السباق على الإطارات اللّينة "سوفت" إذ وعلى الرغم من خسارته لمركزين في النهاية إلّا أنه أنهى السباق بالمركز السابع.

نتيجة سباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020