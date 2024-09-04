جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

هاميلتون: مكلارين امتلكت الوتيرة للفوز في مونزا

يعتقد لويس هاميلتون بأن مكلارين كانت لتفوز بسباق مونزا إذا ما أداروا وتيرتهم وإطاراتهم على نحوٍ أفضل.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

بعد إحرازها البول بوزيشن وحجزها صف الانطلاق الأول في جائزة إيطاليا الكبرى، يرى لويس هاميلتون بأن مكلارين كان بمقدورها الفوز في مونزا.

تمتع أوسكار بياستري بوتيرة جيدة بعد انتزاعه صدارة السباق من زميله لاندو نوريس في اللفة الأولى.

لكن استراتيجية توقف واحد محكمة من فيراري مع سائقها شارل لوكلير - إلى جانب معاناة مكلارين من تآكل كبير على الإطارات، علاوة على مساعدة كارلوس ساينز لزميله في فيراري عبر الدفاع أمام أوسكار بياستري - مكّنت الحصان الإيطالي الجامح من الفوز على أرضه مع المونغاسكي الذي عبر خط النهاية أولًا أمام بياستري ونوريس.

وكان نوريس – الذي تراجع إلى المركز الثالث خلف لوكلير بعد خسارة الصدارة لصالح زميله في اللفة الأولى – قد حاول تجاوز سائق فيراري عبر الآندركت، لذلك أجرى توقفًا مبكرًا تطلّب توقفًا آخر في وقت لاحق من السباق.

اقرأ أيضاً:

وبالحديث عن الطريقة التي تبلور بها سباق مونزا، علّق لويس هاميلتون سائق مرسيدس قائلًا: "أعتقد بأن مكلارين قد امتلكت الوتيرة لتحقيق الفوز، لكنهم ضغطوا أكثر من اللازم على الإطارات".

وأضاف: "كانوا يقطعون لفات سريعة للغاية في القسم الأول من السباق، ويمكن القول بأنهم أنهوا على إطاراتهم. أعتقد بأنهم لم يفكروا في استراتيجية التوقف الواحد، ولهذا ضغطوا أكثر من اللازم".

وتابع: "لو لم يفعلوا ذلك، فإنه كان بمقدورهم بكل تأكيد القيام باستراتيجية التوقف الواحد. فقد كنت أحصل من وقت لآخر على تحديثات بشأن لفّاتهم ويمكنني أن أقول لكم بأن كان من المستحيل أن تتحمل الإطارات تلك السرعات".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ألونسو: ليس من المقبول أن تعاني أستون مارتن لتتفوق على ويليامز وهاس
المقال التالي ساينز يكشف عن السباق الذي سيؤكد لفيراري نجاح تحديثاتها

أبرز التعليقات

لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
هاميلتون لا يفهم سبب تراجع وتيرة مرسيدس في مونزا على عكس منافسيها

هاميلتون لا يفهم سبب تراجع وتيرة مرسيدس في مونزا على عكس منافسيها

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون لا يفهم سبب تراجع وتيرة مرسيدس في مونزا على عكس منافسيها
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين

فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مكلارين
More from
مكلارين
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق
ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط