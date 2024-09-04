هاميلتون: مكلارين امتلكت الوتيرة للفوز في مونزا
يعتقد لويس هاميلتون بأن مكلارين كانت لتفوز بسباق مونزا إذا ما أداروا وتيرتهم وإطاراتهم على نحوٍ أفضل.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
بعد إحرازها البول بوزيشن وحجزها صف الانطلاق الأول في جائزة إيطاليا الكبرى، يرى لويس هاميلتون بأن مكلارين كان بمقدورها الفوز في مونزا.
تمتع أوسكار بياستري بوتيرة جيدة بعد انتزاعه صدارة السباق من زميله لاندو نوريس في اللفة الأولى.
لكن استراتيجية توقف واحد محكمة من فيراري مع سائقها شارل لوكلير - إلى جانب معاناة مكلارين من تآكل كبير على الإطارات، علاوة على مساعدة كارلوس ساينز لزميله في فيراري عبر الدفاع أمام أوسكار بياستري - مكّنت الحصان الإيطالي الجامح من الفوز على أرضه مع المونغاسكي الذي عبر خط النهاية أولًا أمام بياستري ونوريس.
وكان نوريس – الذي تراجع إلى المركز الثالث خلف لوكلير بعد خسارة الصدارة لصالح زميله في اللفة الأولى – قد حاول تجاوز سائق فيراري عبر الآندركت، لذلك أجرى توقفًا مبكرًا تطلّب توقفًا آخر في وقت لاحق من السباق.
وبالحديث عن الطريقة التي تبلور بها سباق مونزا، علّق لويس هاميلتون سائق مرسيدس قائلًا: "أعتقد بأن مكلارين قد امتلكت الوتيرة لتحقيق الفوز، لكنهم ضغطوا أكثر من اللازم على الإطارات".
وأضاف: "كانوا يقطعون لفات سريعة للغاية في القسم الأول من السباق، ويمكن القول بأنهم أنهوا على إطاراتهم. أعتقد بأنهم لم يفكروا في استراتيجية التوقف الواحد، ولهذا ضغطوا أكثر من اللازم".
وتابع: "لو لم يفعلوا ذلك، فإنه كان بمقدورهم بكل تأكيد القيام باستراتيجية التوقف الواحد. فقد كنت أحصل من وقت لآخر على تحديثات بشأن لفّاتهم ويمكنني أن أقول لكم بأن كان من المستحيل أن تتحمل الإطارات تلك السرعات".
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