هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا

استفاد بطل العالم سبع مرات من توقيت سيارة الأمان كي يضع نفسه على منصة التتويج بالمركز الثالث خلف نوريس.

وعند استئناف السباق حاول إدارة إطارات سوفت لمنافسة نوريس لكنه لم يفلح.

ورغم أنه نجح بالاقتراب من مواطنه البريطاني، لكن سرعة مكلارين على الخطوط المستقيمة سمحت لـ نوريس بالاحتفاظ بمركزه.

لذا اكتفى هاميلتون بالمركز الثالث. حيث عبّر عبر اللاسلكي عن مدى إعجابه بسرعة مكلارين.

فقال: "سيارة مكلارين تلك صاروخية. سرعتهم جنونية".

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أثنى على أداء مكلارين مهنئاً نوريس على النتيجة.

حيث أضاف: "أود توجيه تهانيّ إلى لاندو ومكلارين. لقد كانوا عائلتي، ومن هناك انطلقتُ. لذا أن أراهم يعودون للمقدمة بهذه القوة، لهو أمر جميل".

وتابع: "تلك السيارة سريعة جداً في المنعطفات السريعة. لقد دُهشت حقاً. لم يكن بوسعي مجاراتهم، لكننا خضنا معركة جيدة بعد استئناف السباق".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أن نوريس كان سريعاً جداً في كل لفة حالما تصل السيارة إلى المنعطفات السريعة.

فقال: "حالما يصل إلى المنعطف 15، فإنه يختفي. لدينا أداء جيد على المنعطفات البطيئة لكننا نعاني على السريعة. لكنني مسرور حقاً من الانطلاق سابعاً والإنهاء ثالثاً، ذلك عمل جيد حقاً".

ورغم خيبة أمله بعدم إمكانية المنافسة على المركز الثاني، لكن هاميلتون يرى بأن الاقتراب من مكلارين (الشبيهة جداً بسيارة ريد بُل) لهذه الدرجة علامة مشجعة.

فقال: "أعتقد أنها علامة إيجابية لنا كفريق أن نعلم بأننا لسنا بعيدين".

واختتم: "علينا مواصلة الضغط للأمام. نحن قادرون على اللحاق بسيارات المقدمة".