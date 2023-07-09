هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس
أشار لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن الأداء المتألق لسيارة مكلارين "الشبيهة بـ ريد بُل" خلال تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، يجب أن يكون بمثابة "نداء استفاقة" لفريقه.
تأهل لاندو نوريس سائق مكلارين ثانياً خلف ماكس فيرستابن بفارق 0.241 ثانية فقط، وأمام زميله أوسكار بياستري.
بالمقابل تأهلت سيارتا مرسيدس بالمركزين السادس والسابع. حيث تقدم جورج راسل على زميله بطل العالم سبع مرات بفارق 0.056 ثانية وبفارق 0.4 ثانية خلف سيارة ريد بُل المتصدرة.
وكشف هاميلتون أنه ليس متفاجئاً من نتيجة مكلارين التي جلبت ثاني قسم تحديثاتها المقررة على ثلاث مراحل، والتي وصفها أندريا ستيلا مدير الفريق بأنها ستغير تماماً من الأداء الانسيابي للسيارة.
وحين سُئِل عن ردة فعله حيال أداء مكلارين، أجاب هاميلتون: "لست متفاجئاً. لو نظرتم للسيارة، لوجدتم أن ذلك منطقي. أنا مسرور حقاً من أجلهم".
وأكمل: "لقد عانوا من أداء سيء لفترة طويلة، لذا فإن العودة إلى هذا المستوى لهو أمر رائع حقاً".
وحين سُئِل عن سبب اعتقاده بأن ذلك أمر منطقي، أوضح هاميلتون أن السيارتين متشابهتان لناحية تصميم جانب السيارة.
فقال: "لو وضعتم السيارة بجانب سيارة ريد بُل، لوجدتم أنهما متماثلتان جداً جداً من الجانب. ويبدو أن هذه الطريقة تعمل. وذلك رائع".
وأكمل: "لدينا الآن فريق آخر ضمن المعركة، وهذا ما نريد رؤيته في الرياضة".
ويعني هاميلتون بكلامه وجود فريق آخر ضمن المعركة خلف ريد بُل، حيث كانت تلك المعركة محصورة في البداية بين أستون مارتن، فيراري ومرسيدس.
لكن بروز أداء مكلارين حالياً بات بمثابة "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس ضمن منافسات بطولة المصنعين ضمن حقبة المؤثرات الأرضية.
وحين سُئِل إن كان يرى نتيجة مكلارين كضربة لجهود فريقه، أجاب هاميلتون: "إنها ليست ضربة. بل نداء استفاقة لنا. الآخرون يتقدمون علينا، وعلينا القيام بالمزيد".
وأضاف البريطاني أن على مرسيدس توقع تواجدها خلف مكلارين في السباق كذلك، حيث أضاف: "بالطبع سأحاول أن أكون متفائلاً وأقوم بكل ما بوسعي".
وأكمل: "لكن بشكل واقعي، فإنني لست واثقاً من ذلك. سنعلم في السباق. كان من الصعب تجاوز سيارتي فيراري ومن ثم بات لدينا سيارتا مكلارين الآن. سيكون سباقاً صعباً".
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