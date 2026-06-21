بعد اللوائح التقنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الفورمولا 1 هذا العام، قدمت مرسيدس الحزمة الأكثر تنافسية خلال الجزء الأول من الموسم.

واستهل الفريق الألماني الموسم بقوة بعدما فاز بالسباقات الستة الأولى. لكن هذه السلسلة توقفت الأسبوع الماضي في جائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى، حيث تمكن لويس هاميلتون من إنهاء هيمنة مرسيدس بتحقيق أول انتصار له مع فيراري.

ولعبت حزمة التحديثات الكبيرة التي جلبتها فيراري إلى هذا السباق دورًا مهمًا أيضًا في الزيادة التي شهدها الأداء.

وشدد هاميلتون على ضرورة أن تواصل فيراري تطوير نفسها باستمرار إذا أرادت تجنب التخلف عن مرسيدس في سباق البطولة.

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حيث قال: "الفريق استمع حقًا إلى الملاحظات وعمل بجد لإضافة المزيد من الأداء إلى السيارة. هذا العام يتمحور بالكامل حول الابتكار".

وأضاف: "جلبنا تحديثًا في منطقة العادم الخلفية. كما أجرينا تغييرًا على الجناح الخلفي، مثل مكلارين. هذا بالضبط ما كنت أريده العام الماضي. كنت أقول إن هذا الفريق يجب أن يكون رائدًا في هذا المجال، وقد أثبتوا أنهم قادرون على القيام بذلك".

ومع ذلك، أقر هاميلتون أيضًا بأن فيراري لم تصل بعد إلى مستوى مرسيدس، وأنها ما زالت بحاجة إلى عملية تطوير طويلة.

فقال: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل. ليس من الصحيح الاعتقاد أن الأمور ستستمر دائمًا بهذه الطريقة".

واختتم: "علينا أن نتسلق جبلًا كبيرًا جدًا وشديد الانحدار، تمامًا كما فعلت مرسيدس حتى الآن".