هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

مع نهاية يوم دراماتيكي من التطورات المتلاحقة، عقب قرار هاميلتون المفاجئ الذي صدم عالم الفورمولا واحد، قطع فريق مرسيدس الشائعات في المساء عندما أعلن أن بطل العالم سبع مرات، سيترك الفريق مع نهاية موسم 2024.

وكما كان متوقعاً، تم الإعلان أن هاميلتون قام بتفعيل بند فك الارتباط ضمن عقده الذي يتيح له الانضمام إلى فيراري في عام 2025.

وفي أول تصريح له حول قراره بإنهاء علاقته الطويلة مع مرسيدس، قال هاميلتون: "لقد أمضيت 11 عاماً رائعة مع هذا الفريق، وأنا فخور جداً بما حققناه معاً".

وأكمل "كانت مرسيدس جزءاً من حياتي منذ أن كنت في سن 13 عاماً. إنه المكان الذي نشأت فيه، لذا فإن اتخاذ قرار مغادرته كان أحد أصعب القرارات التي اتخذتها على الإطلاق. ولكن الوقت قد حان بالنسبة لي لاتخاذ هذه الخطوة وأنا متحمس لمواجهة تحدٍ جديد".

وأردف "سأبقى ممتناً إلى الأبد للدعم الرائع الذي قدمه لي فريق مرسيدس، خاصة لـ توتو (وولف، مدير الفريق) على صداقته وقيادته، لذا أرغب في إنهاء مسيرتي معهم بشكل متميز".

واسترسل "أنا ملتزم 100٪ بتقديم أفضل أداء ممكن هذا الموسم ليكون العام الأخير مع السهام الفضية ذكرى لا تُنسى".

لويس هاميلتون، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، أوضح وولف أنه قَبِل قرار هاميلتون بالانضمام لمنافسيه، لكنه أكد بأن مرسيدس متحمسة للخيارات المتاحة كبديل عن البريطاني لموسم 2025.

"فيما يتعلق بتشكيلة السائقين، باتت علاقتنا مع لويس الأكثر نجاحاً في تاريخ الرياضة، وهو أمر يمكننا النظر إليه بفخر"، شرح وولف، وأكمل "سيبقى لويس جزءاً هاماً من تاريخ مرسيدس في عالم السباقات".

وأضاف "مع ذلك، كنا نعلم أن شراكتنا ستنتهي بشكل طبيعي في وقت ما، ولقد حان هذا اليوم الآن".

وأردف "قبلنا قرار لويس بالبحث عن تحدٍ جديد، ومن المثير التفكير بفرصنا المستقبلية".

واختتم "لكن في الوقت الحالي، ما زال لدينا موسم واحد لإكماله، ونحن نركز بالكامل على تقديم أداء قوي في 2024".