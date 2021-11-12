هاميلتون: معركة الفوز في البرازيل أمام ريد بُل ستكون "أصعب ما يمكن"

يتقدم فيرشتابن الآن في صدارة ترتيب البطولة بفارق 19 نقطة - الفارق الأكبر بين المتنافسَين على لقب 2021 في أية مرحلة من الموسم منذ فوز الهولندي بسباق النمسا وتفوقه بفارق 32 نقطة، والذي تلاشى بعد ذلك.

لكنّ الطريقة التي فاز بها فيرشتابن في المكسيك نهاية الأسبوع الماضي - حيث ابتعد بأريحية أمام هاميلتون بعد انتزاعه الصدارة من ثنائي مرسيدس عند المنعطف الأول للسباق - دفعت هاميلتون للقول بأنّ ريد بُل ستبدأ جائزة البرازيل نهاية هذا الأسبوع وهي المرشّح الأقوى للفوز.

يُذكر أن ريد بُل فازت بهذا السباق أيضاً عند إقامته للمرة الأخيرة في 2019، وكان ينبغي أن تفوز بالنسخة السابقة في 2018 قبل حادثة تصادم فيرشتابن الشهيرة مع إستيبان أوكون المتأخّر بلفة.

وعند سؤاله عن مدي صعوبة المهمة التي تواجهها مرسيدس نهاية هذا الأسبوع خلال المؤتمر الصحفي السابق للحدث، قال هاميلتون: "أتخيّل بأنها ستكون أصعب ما يمكن. أعتقد بأن وتيرتهم كانت استثنائية في السباق الأخير. كانت لديهم سيارة قوية طوال الموسم. كانت لديهم السيارة الأقوى، كان ذلك جليًّا".

وأضاف: "لذلك أعتقد بأننا قمنا بما في استطاعتنا، وسنضغط بالتأكيد نهاية هذا الأسبوع لنرى ما إذا بوسعنا استخلاص أيّ أداء إضافي من السيارة".

وتابع: "لقد تمتعوا بأداء قوي للغاية في آخر سباق هنا، لذلك نتوقّع من جديد أن يكون من الصعب للغاية التفوق عليهم نهاية هذا الأسبوع. لكن طالما هنالك إرادة، فهنالك سبيل للتقدم".

تجدر الإشارة إلى أنّ جولة إنترلاغوس ستتضمّن ثالث سباق قصير في الفورمولا واحد لهذا الموسم، لكنّ هاميلتون لا يعتقد بأنّ ذلك سيمنح مرسيدس أيّة دفعة بالضرورة في معركتها مع ريد بُل.

"لن يكون ذلك في صالحك إذا ما كانوا أسرع" قال البريطاني عن سباق التصفيات القصير، حيث تُمنح ثلاث نقاط للفائز، نقطتان للوصيف ونقطة واحدة لصاحب المركز الثالث.

وأكمل: "لكننا سنتظر ونرى ما سيحدث. أعتقد بأن ما علينا التركيز عليه هو الوصول بالسيارة إلى نافذة الأداء المثالية، وهو ليس بالأمر السهل. على الجميع كذلك. كما أنه يجب ضمان بدء الجولة على النحو الصحيح كونه لدينا فقط حصة واحدة للتجارب الحرة قبل التصفيات، لذلك ستكون تلك المهمة أكثر صعوبة نهاية هذا الأسبوع".