هاميلتون معجبٌ بأنّ انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مبنيٌ بالكامل على الأداء

اختارت مرسيدس العودة إلى الكسوة السوداء، التي استخدمتها موسمي 2020 و2021 تعبيرًا عن مناهضتها للعنصريّة، على سيارتها الجديدة "دبليو14" في 2023 لكن لأسبابٍ متعلّقة بالأداء هذه المرّة.

يأتي ذلك بعد أن واجه الفريق صعوبة في الاقتراب من الوزن الأدنى للسيارة في 2022 عندما استخدم الكسوة الفضيّة حينها.

كما أضافت مرسيدس بعض المكوّنات الانسيابيّة من أجل استعادة بعض الارتكازيّة التي فقدتها على تصميم سيارة "دبليو13" المليء بالمشاكل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الكسوة السوداء، قال هاميلتون: "جميع من في المرآب تقريبًا فضّلوا الكسوة السوداء. لكنّ الوزن هو الهدف الأساسي بالنسبة إلينا. كان وزن سيارتنا عاليًا العام الماضي، حتّى في السباق الأخير".

وأكمل: "انصبّ الكثير من التركيز على ذلك لمحاولة تفادي ذلك هذا العام. سنكتشف لاحقًا (في اللفّات الاستعراضيّة القليلة في سيلفرستون)، أو الأسبوع المقبل في البحرين ضمن التجارب الشتويّة إن كنّا قد بلغنا ذلك الهدف".

وأردف: "إذ اعتقدوا كذلك العام الماضي بأنّ السيارة ستكون عند الوزن المطلوب، لكنّها كانت أثقل بكثير. لذا أنا سعيدٌ بأنّهم أخذوا الأمر بشكلٍ جدي. وذلك ما نراه عبر الطلاء. نرى الكثير من الأجزاء الكربونيّة وليس الكثير من الطلاء على السيارة".

واختتم بالقول: "ذلك إيجابي بالنسبة لي، لأنّ ذلك يعني أنّ التغيير يتعلّق بالكامل بالأداء، وليس بمظهر السيارة، بل بسرعتها".

مرسيدس دبليو14 تصوير: مرسيدس