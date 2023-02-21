هاميلتون معجبٌ بأنّ انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مبنيٌ بالكامل على الأداء
عبّر لويس هاميلتون عن سعادته بأنّ قرار مرسيدس العودة إلى الكسوة السوداء لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد لتحقيق أهداف خفض الوزن يتمحور بالكامل حول الأداء.
اختارت مرسيدس العودة إلى الكسوة السوداء، التي استخدمتها موسمي 2020 و2021 تعبيرًا عن مناهضتها للعنصريّة، على سيارتها الجديدة "دبليو14" في 2023 لكن لأسبابٍ متعلّقة بالأداء هذه المرّة.
يأتي ذلك بعد أن واجه الفريق صعوبة في الاقتراب من الوزن الأدنى للسيارة في 2022 عندما استخدم الكسوة الفضيّة حينها.
كما أضافت مرسيدس بعض المكوّنات الانسيابيّة من أجل استعادة بعض الارتكازيّة التي فقدتها على تصميم سيارة "دبليو13" المليء بالمشاكل.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الكسوة السوداء، قال هاميلتون: "جميع من في المرآب تقريبًا فضّلوا الكسوة السوداء. لكنّ الوزن هو الهدف الأساسي بالنسبة إلينا. كان وزن سيارتنا عاليًا العام الماضي، حتّى في السباق الأخير".
وأكمل: "انصبّ الكثير من التركيز على ذلك لمحاولة تفادي ذلك هذا العام. سنكتشف لاحقًا (في اللفّات الاستعراضيّة القليلة في سيلفرستون)، أو الأسبوع المقبل في البحرين ضمن التجارب الشتويّة إن كنّا قد بلغنا ذلك الهدف".
وأردف: "إذ اعتقدوا كذلك العام الماضي بأنّ السيارة ستكون عند الوزن المطلوب، لكنّها كانت أثقل بكثير. لذا أنا سعيدٌ بأنّهم أخذوا الأمر بشكلٍ جدي. وذلك ما نراه عبر الطلاء. نرى الكثير من الأجزاء الكربونيّة وليس الكثير من الطلاء على السيارة".
واختتم بالقول: "ذلك إيجابي بالنسبة لي، لأنّ ذلك يعني أنّ التغيير يتعلّق بالكامل بالأداء، وليس بمظهر السيارة، بل بسرعتها".
مرسيدس دبليو14
تصوير: مرسيدس
كراك: تغييرات الفورمولا واحد في 2023 تُظهر "المبالغة" في أهمية دور مدير الفريق
ساينز "لم يكن جاهزًا" للمنافسة على اللقب في 2022
أحدث الأخبار
دروغوفيتش سيشارك بديلاً عن سترول المصاب في تجارب البحرين الشتوية
دروغوفيتش سيشارك بديلاً عن سترول المصاب في تجارب البحرين الشتوية دروغوفيتش سيشارك بديلاً عن سترول المصاب في تجارب البحرين الشتوية
"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن تحديث جديد مع محتوى قابل للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"
"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن تحديث جديد مع محتوى قابل للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2" "ألعاب موتورسبورت" تعلن عن تحديث جديد مع محتوى قابل للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"
للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020
للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020 للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020
ساينز "لم يكن جاهزًا" للمنافسة على اللقب في 2022
ساينز "لم يكن جاهزًا" للمنافسة على اللقب في 2022 ساينز "لم يكن جاهزًا" للمنافسة على اللقب في 2022
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.