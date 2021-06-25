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هاميلتون معترفًا: "من الصعب التغلّب على ريد بُل" في ستيريا

يعتقد البريطاني لويس هاميلتون أنّه سيكون من الصعب للغاية التغلّب على ريد بُل ضمن جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري بعد تأخّره عن غريمه ماكس فيرشتابن في تجارب الجمعة.

هاميلتون معترفًا: "من الصعب التغلّب على ريد بُل" في ستيريا

وصل هاميلتون إلى حلبة ريد بُل رينغ متعطّشًا للتعافي من هزيمته الأخيرة على يد فيرشتابن في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي والتي أدّت إلى توسيع فارق النقاط بينهما إلى 12 نقطة في ترتيب بطولة السائقين.

وكان فيرشتابن قادرًا على تصدّر حصّتَي تجارب الجمعة لصالح ريد بُل، في حين شُطب أفضل أزمنة هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية لخرقه حدود المسار، وكان زمنه ليضعه في الصدارة لولا ذلك.

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وبالرغم من إشارته إلى تواصل العمل من قبل فريقه مرسيدس، فإنّ البريطاني يعتقد بأنّ الفارق مع ريد بُل يبقى واسعًا على صعيد الوتيرة بالرغم من حصوله على شعورٍ جيّد داخل سيارته مرسيدس.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّنا متأخّرون قليلًا، تحديدًا على مدار اللفّة الواحدة".

وأضاف: "لكن بدت السيارة جيّدة على مدار اليوم بأكمله. وجدنا بعض نقاط الضعف، لكن مثلما قلت فإنّه بالوصول إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع فإنّنا نخسر قدرًا كبيرًا من الوقت على الخطوط المستقيمة، وعلينا مواصلة العمل لتصحيح ذلك".

وأكمل: "أداء الفرق بأكملها متقاربٌ للغاية. أعتقد بأنّه سيكون من الصعب للغاية التغلّب على ريد بُل. أعتقد بأنّهم يتمتّعون بالأفضليّة، وربّما أكثر. لا نعلم ما سيفعلونه عندما يرفعون طاقة محرّكهم".

وأردف: "لكن أجل، لا أعلم ما يُمكن قوله، كوني لم أواجه مشاكل كبيرة هذا اليوم. أنا سعيدٌ بموقعي على السيارة. عملت بجهد طوال الأسبوع لمحاولة فهم أين أريد وضع السيارة. آمل أن يبدأ ذلك العمل الجاد بإيتاء ثماره".

وبعد شطب أفضل أزمنته في الحصّة الثانية، انتهى المطاف بهاميلتون رابعًا بفارق أربعة أعشارٍ من الثانية عن أفضل أزمنة فيرشتابن.

وتمرّ ريد بُل حاليًا بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، وهو ما سمح لها بانتزاع صدارة البطولتَين للمرّة الأولى منذ 2013.

وقال هاميلتون أنّه "سيبذل كلّ ما في وسعه هذا المساء لمحاولة تحقيق خطوة في الوجهة الصحيحة وتقليص الفارق، لكنّه شعر بأنّه استخرج أغلب قدرات السيارة".

وأكمل: "لا أعلم إن كان الفارق أربعة أعشار، سنرى غدًا. أعتقد بأنّ إحدى لفّاتي شُطبت، وكنّا لنكون أقرب بكثير لولا ذلك. لكن مثلما قلت فإنّهم أقوياء للغاية على صعيد وتيرة السباق".

واختتم بالقول: "يُسدّدون بعض اللكمات القويّة الآن، لذا علينا التصدّي وضمان جهوزيّتنا للعودة والردّ".

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