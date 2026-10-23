فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون "مضطر للبقاء لفترة أطول بكثير" في الفورمولا 1 وسط آمال إقامة جائزة كبرى في أفريقيا

مازح لويس هاميلتون بشأن إمكانية تمديد مسيرته في الفورمولا 1 حتى منتصف الأربعينيات من عمره، من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في سباق في أفريقيا.

منشور: 23-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أنجيلا فايس

يمثل الإعلان عن التخطيط لإقامة سباق جديد دائمًا لحظة مثيرة في الفورمولا 1، لكن لويس هاميلتون سائق فيراري يشعر بسعادة غامرة بعد الأنباء التي تفيد بتوجه البطولة إلى رواندا بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لإقامة جائزة كبرى في أفريقيا. بل إنه متحمس إلى درجة أنه يأمل في مواصلة مسيرته والمشاركة في السباق عند موعد إقامته.

ومن المتوقع أن يُقام السباق في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ما يعني أن بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 سيكون في منتصف الأربعينيات من عمره آنذاك.

وجلس سائق سكوديريا فيراري إلى جانب كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث سُئل عمّا إذا كان هناك أي شيء فاجأه في صراع السائق الشاب على اللقب خلال موسمه الأول في المنافسة عليه. وبعد الإشادة بأنتونيللي، انتقل هاميلتون للحديث عن مستقبله على شبكة الانطلاق.

وقال: "أتطلع إلى مواصلة التسابق معه لفترة أطول، وسنرى ما سيحدث. أعني أنني أصبحت الآن مضطرًا إلى البقاء لفترة أطول بكثير، لأن لدينا سباقًا في أفريقيا، وكان ذلك حلمي، أن أتمكن من التسابق في أفريقيا".

وردّ أنتونيللي قائلًا: "إذًا عليك أن تأتي".

وأضاف هاميلتون: "نعم، أعني أن عليّ مواصلة القتال ومحاولة الحفاظ على لياقتي البدنية إن استطعت. وإذا تمكنت من مواصلة تحقيق نتائج جيدة خلال العام المقبل، فسنواصل المسيرة".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشجعه فيها أنتونيللي على الاستمرار. فعندما سُئل هاميلتون للمرة الأولى عن سباق رواندا، قاطعه سائق مرسيدس قائلًا: "عليك المشاركة في السباق الأول على الأقل".

لطالما طالب هاميلتون بإقامة جائزة كبرى في أفريقيا، وكشف أنه شارك بصورة مكثفة في الجهود المبذولة خلف الكواليس.

وقال: "أدعو إلى إقامة سباق في أفريقيا منذ سنوات طويلة جدًا، وعقدت اجتماعات لا حصر لها مع الجهات المعنية. كما عقدت اجتماعات كثيرة مع ستيفانو (دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1) في مكتبه بلندن، وكذلك خلال عطلات نهاية أسبوع السباقات، وأجريت اتصالات هاتفية لا تُحصى لمتابعة المستجدات: ماذا يحدث؟ وإلى أين نتجه؟ ومن ستلتقي؟ كما عقدت اجتماعات كثيرة مع رؤساء مختلفين من دول متعددة، وأجريت مكالمات هاتفية عديدة مع رؤساء دول مختلفة في أنحاء أفريقيا".

وأكمل: "أعتقد أن أفريقيا تستحق، بالنسبة إليّ، استضافة جائزة كبرى. فالأمر لا يتعلق بدولة واحدة فحسب، بل بالقارة نفسها، التي تضم الكثير من البلدان الجميلة، وشعوبها لطيفة للغاية، وثقافتها غنية جدًا. وأعتقد أنه من المهم أن نتيح للعالم فرصة التعرّف على ذلك، ويمكننا تحقيق هذا الهدف من خلال رياضتنا".

وواصل شرحه: "نذهب إلى كل هذه البلدان المختلفة، فيتعرف الناس على بعض الدول التي لم يكونوا يعرفون عنها الكثير، وفجأة تظهر على الشاشات، ويبدأ الأطفال في الحديث عنها. ثم يذهبون إلى المدارس ويتحدثون عنها هناك أيضًا. ولهذا السبب، آمل بشدة أن نتمكن من إقامة تلك الجائزة الكبرى".

ولم تُقم الفورمولا 1 أي سباق في أفريقيا منذ جائزة جنوب أفريقيا الكبرى عام 1993 على حلبة كيالامي. وإذا كنت من مشجعي هاميلتون، فستتمنى بكل تأكيد أن يظل على شبكة الانطلاق عندما يحين موعد استضافة رواندا للبطولة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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