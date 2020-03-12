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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون "متفاجئ" من إقامة الجولة الأولى بأستراليا مع تفشي فيروس كورونا

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هاميلتون "متفاجئ" من إقامة الجولة الأولى بأستراليا مع تفشي فيروس كورونا
من قبل:
, رئيس التحرير
12-03-2020

اعترف بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون بأنه متفاجئ ومصدوم من خوض الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في أستراليا على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.

في حين سارعت العديد من البطولات إلى إلغاء وتأجيل أحداثها إلى وقتٍ لاحق، قرّرت إدارة البطولة المضيّ قدمًا في إقامة جائزة أستراليا الكبرى مع إجراء عدّة تعديلات لضمان إقامة الحدث من دون مشاكل كإلغاء حصص التواقيع ومنع التقاط صور "السيلفي" والحدّ من التفاعل المباشر بين السائقين والمشجعين وحتى الإعلاميين.

وقال هاميلتون خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس في ملبورن "أنا متفاجئ للغاية لتواجدنا هنا. أعتقد بأنه من الرائع خوض السباقات، ولكني مصدوم لتواجدنا في هذه الغرفة معًا".

وأكمل "هناك الكثير من المعجبين اليوم. يبدو بأنّ بقية العالم تفاعلت مع فيروس كورونا، ربما بوقتٍ متأخّر قليلاً، ولكننا رأينا بالفعل هذا الصباح قيام دونالد ترامب بإغلاق الحدود من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

وأكمل "كما أنه تمّ تعليق الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، فيما الفورمولا واحد مستمرّة".

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الكاتب خضر الراوي

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