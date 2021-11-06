هاميلتون "مصدوم مثل الجميع" بحجز مرسيدس للصفّ الأوّل في المكسيك

دخلت مرسيدس عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى متوقّعة تأخّرها عن ريد بُل بالنظر إلى متطلّبات الارتكازيّة العالية لحلبة هيرمانوس رودريغيز وصبّها في صالح نقاط قوّة سيارة "آر.بي16بي".

لكن بعد سيطرة ريد بُل على التجارب الحرّة الثالثة، قلبت مرسيدس تأخّرها وكشّرت عن أنيابها في التصفيات لتضمن الصفّ الأوّل عبر انطلاق فالتيري بوتاس أوّلًا أمام هاميلتون، في حين اكتفى ماكس فيرشتابن بالمركز الثالث.

وأكمل هاميلتون التصفيات متقدّمًا بُعشرين من الثانية على فيرشتابن، في حين كان بوتاس أسرع من الأخير بـ 0.350 ثانية.

وعندما سُئل عمّا تغيّر ليُنتج هكذا فجوة أمام ريد بُل، أجاب هاميلتون: "ليست لديّ فكرة حقًا".

وأضاف: "كانت أسرع منّا بحوالي ستّة أعشارٍ من الثانية في مرحلة ما، ومن ثمّ أربعة أعشارٍ من الثانية. لكن مهما كان الذي حدث، فحالما بدأنا التصفيات فقد تمتّعنا بوتيرة أفضل فجأة".

وأكمل: "أنا مصدومٌ مثل الجميع. لكنّني سأقبل بهذه النتيجة".

وتأتي هذه النتيجة لتُمثّل دفعة لآمال هاميلتون في تحقيق البطولة بعد خسارته لصالح فيرشتابن في السباق الماضي في أوستن وتواجده على بُعد 12 نقطة خلفه.

وكان هاميلتون قد قال يوم الخميس أنّه يتوقّع أن تكون ريد بُل "سريعة" في المكسيك، لكنّه يتطلّع الآن لاستغلال أفضليّته في التصفيات على حساب فيرشتابن.

وأشاد هاميلتون بزميله المغادر بوتاس، قائلًا أنّه قام "بعملٍ مدهش" ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الثالث له هذا الموسم.

وقال البريطاني: "أنا فخورٌ جدًا بفالتيري، أعتقد بأنّه يقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا في هذه السباقات الأخيرة".

وأضاف: "ذلك رائعٌ حقًا للفريق. الجميع يعمل بجهدٍ كبير. لم نعتقد بأنّنا سنتمتّع بوتيرة قويّة نهاية هذا الأسبوع. لذا فإنّ حجز الصفّ الأوّل مميّزٌ حقًا، ومن الواضح أنّه يمنحنا معركة جيّدة مع الآخرين غدًا".

وقال هاميلتون بأنّه يودّ لو تواجد في المركز الأوّل، لكنّه اعترف بأنّ زميله "قام بعملٍ أفضل اليوم".