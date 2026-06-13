هاميلتون مسرورٌ بتصميم سيارة 2026 الجريء: "يجب أن تكون فيراري مُبتكرة"

لكنّ أداءه حتى الآن في موسم 2026 أظهر فارقًا شاسعًا في سلوكه ونهجه. إذ إنّ الكثير من إحباطاته كانت نابعة من قرار فيراري إيقاف تطوير سيارة 2025 مبكرًا، بعدما ركّزت معظم جهودها على مشروع 2026 منذ شهر أبريل.

وكانت سيارة 2025 تمثّل، في بعض الجوانب، تطويرًا لسيارة 2024، وإن تضمّنت تغييرًا كبيرًا في حزمة نظام التعليق الأمامي، وهو ما كان من الممكن أن يستفيد من فترة تطوير أطول. إضافةً إلى ذلك، كانت السيارة قد دخلت مرحلة الإنتاج بالفعل عندما انضم هاميلتون إلى الفريق، ما أجبر بطل العالم سبع مرات فعليًا على التأقلم مع سيارة لم يكن له أي دور في تطويرها.

وعلاوة على ذلك، عانى هاميلتون في الانسجام مع فريقه. ورغم أنّ الفريق حاول التقليل من أهمية ذلك على مدار الموسم الماضي، كان من الواضح أنّ الجانب الخاص به داخل المرآب كان بحاجة إلى إعادة تنظيم. وقد تنحّى ريكاردو أدامي منذ ذلك الحين عن منصبه كمهندس سباقاته، فيما يتولّى كارلو سانتي هذا الدور حاليًا.

وكان هاميلتون قد وصف سانتي في وقت سابق بأنّه "بونو الإيطالي"، في إشارة إلى مهندس سباقاته طويل الأمد في مرسيدس بيتر بونينغتون، مشيرًا إلى أنّ العلاقة بينهما ممتازة. وينطبق ذلك على الفريق بأكمله، إذ يشعر هاميلتون أنّه وفيراري يعملان الآن على الموجة نفسها.

وقال: "لقد كان النصف الأول من الموسم رائعًا، وبالطبع كان من الممكن أن يكون أفضل، لكنّي أعتقد أنّ الشعور العام كان إيجابيًا للغاية، والانسجام بيني وبين فريقي الشخصي وفريق السباقات أفضل من أي وقت مضى".

وأضاف: "استغرق الأمر منا عامًا كاملًا لنتعرّف إلى بعضنا البعض، ونحن الآن أكثر انسجامًا من أي وقت مضى، وأعتقد أنّ هذا يشكّل أساسًا جيدًا يمكننا البناء عليه للمضي قدمًا".

وأكمل: "لا يزال هناك قدر هائل من العمل الذي يتعيّن علينا القيام به، ولا تزال هناك تحسينات نحتاج إلى إدخالها. أمّا من ناحية تحفيز أفراد الفريق، فهم جميعًا شغوفون للغاية. عندما تعود إلى المصنع، لم أرَ من قبل هذا القدر من الحب لفريق معيّن أو هذا المستوى من الشغف تجاهه. يتعلّق الأمر فقط بتوجيه ذلك ووضعه في الاتجاه الصحيح، وهذا ما أحاول القيام به".

وعند حديثه عن بدايته الأقوى بكثير في موسم 2026، أوضح هاميلتون أنّه أمضى الموسم الماضي وهو يقترح تغييرات على آليات العمل داخل فيراري ويطالب بإجراء تعديلات معيّنة على السيارة، وهي أمور لم يكن من الممكن تنفيذها بعد إيقاف تطوير سيارة 2025.

لكن بعد أن أصبح مندمجًا بالكامل داخل الفريق في مشروع 2026، يقول هاميلتون إنّ ملاحظاته باتت تُؤخذ بعين الاعتبار ويتم تنفيذها من قبل قسم التصميم في فيراري، كما أنّه دفع الفريق إلى تبنّي نهج أكثر ابتكارًا في تطويرات موسم 2026.

وبالفعل بادرت فيراري إلى تقديم بعض الحلول المبتكرة، وأبرزها الجناح الدوّار المعروف باسم "ماكارينا"، والذي ينقلب رأسًا على عقب لتقليل مقاومة الهواء عند تفعيل نظام الديناميكا الهوائية النشطة الخاص بالمقاطع المستقيمة. كما استكشف الفريق استخدام زعانف هوائية صغيرة داخل مخرج العادم، وهو حل قامت معظم فرق شبكة انطلاق 2026 بتبنّيه لاحقًا ضمن تصاميمها.

وأضاف: "عندما تكون في وضع تعرف فيه تمامًا ما الذي تحتاجه من أجل التحسّن، وتصرخ بذلك من أعلى الجبل، ثم لا يتم تنفيذ الأمر بالضرورة لأنّه لا يمكن تنفيذه فورًا، أو لأنّ تطويره يحتاج إلى أشهر، أو لأنّه لا يمكن تطبيقه قبل الموسم التالي بسبب اللوائح أو لأي سبب آخر، فإنّ الأمر يشبه ضرب رأسك بالحائط، ويكون ذلك صعبًا للغاية".

وأكمل: "لذلك من الرائع أن أكون الآن في مرحلة مختلفة. على سبيل المثال، في العام الماضي كان أحد الأمور التي كنت أطرحها هو: أين ابتكاراتنا؟ فيراري يجب أن تكون الفريق المبتكر، يجب أن تكون الفريق الذي تحاول جميع الفرق الأخرى تقليده".

وأردف: "تروننا هذا العام نصل بحلول مبتكرة تبعتها الفرق الأخرى لاحقًا، وهناك المزيد من الابتكارات القادمة، وهو أمر يبعث على الحماس الشديد".

ثمّ تابع: "أعتقد أنّ رؤية بعض هذه الأمور تتحقّق الآن، إلى جانب العمل الرائع الذي قام به فريد معي ومساعدته في تنفيذ بعض التغييرات التي كنت أرغب بها، يمنحك ببساطة الحرية للنهوض والقيام بما تجيده بأفضل شكل".

ويرى هاميلتون أنّ فيراري لا تزال بحاجة إلى إيجاد المزيد من الارتكازيّة إذا أرادت منافسة سيارة مرسيدس بصورة منتظمة. كما حصلت فيراري على ترقيتين ضمن نظام أديو، لكن من المتوقّع أن تتطلّب أي تطويرات إضافية على وحدة الطاقة فترة زمنية أطول بكثير قبل ظهور نتائجها.