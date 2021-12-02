هاميلتون مستعد لمساعدة راسل كي يصبح البطل البريطاني المقبل للفورمولا واحد

لا يتوقع هاميلتون تحدياً سهلاً من راسل سائق ويليامز الحالي الذي سيقود بديلاً عن فالتيري بوتاس، لكن بطل العالم سبع مرات يرى في ذلك فرصة ذهبية لمساعدة زميله الجديد.

حيث يرى بأن المقاربة الإيجابية وأخلاقيات عمل صاحب الـ 23 عاماً بالتضافر مع تواجد كل منهما ضمن مرحلة مختلفة من مسيرتيهما المهنيتين، كل تلك أمور فتح الباب للعمل معاً جنباً إلى جنب.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال آرائه بزميله الجديد راسل، قال هاميلتون: "أنا في مرحلة مختلفة من مسيرتي المهنية. أود حقاً أن أراه يحقق النجاح".

وأكمل: "سأصل إلى مرحلة في مسيرتي لن أتمكن من المواصلة. إنه زميلي وسيكون تالي بريطانيّ أريد أن أراه يحقق اللقب".

وتابع: "لذا آمل حقاً حصول ذلك، وبينما سنواصل المنافسة وبالرغم من رغبتي بالفوز، آمل أن أتمكن من تحقيق تأثير إيجابي عليه".

وبالرغم من كلامه حيال رغبته بمساعدة راسل، يعي هاميلتون تماماً أن البريطاني اليافع برغب بشدة بتسجيل أفضل النتائج ومحاولة التفوق عليه كذلك.

فقال: "أعتقد أنكم رأيتم أن جورج يمتلك قدراً هائلاً من الاحترام".

وأكمل: "إنه شاب موهوب جداً وأعتقد أن الاحترام موجود بيننا. هناك توازن جيد حالياً".

وتابع: "سيكون سريعاً بالتأكيد. سيرغب بالتواجد والظهور، تماماً مثل أي سائق بمثل هذا الدور الجديد".

وأردف: "أذكر أنني كنت أنافس فرناندو (ألونسو)، بالطبع أردتُ التفوق عليه في أول سباق".

واختتم: "لذا أنا أتوقع منه ذلك كذلك، وإلا لن نكون سائقين ناجحين، أليس ذلك صحيحاً؟ أتوقع هذه المقاربة منه".