تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي التالي / غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

هاميلتون مستعد لمساعدة راسل كي يصبح البطل البريطاني المقبل للفورمولا واحد

قال لويس هاميلتون أنه مستعد لمساعدة الوافد الجديد جورج راسل على أن يصبح البطل البريطاني التالي في الفورمولا واحد، عندما سيزامله بدءاً من الموسم المقبل.

هاميلتون مستعد لمساعدة راسل كي يصبح البطل البريطاني المقبل للفورمولا واحد

لا يتوقع هاميلتون تحدياً سهلاً من راسل سائق ويليامز الحالي الذي سيقود بديلاً عن فالتيري بوتاس، لكن بطل العالم سبع مرات يرى في ذلك فرصة ذهبية لمساعدة زميله الجديد.

حيث يرى بأن المقاربة الإيجابية وأخلاقيات عمل صاحب الـ 23 عاماً بالتضافر مع تواجد كل منهما ضمن مرحلة مختلفة من مسيرتيهما المهنيتين، كل تلك أمور فتح الباب للعمل معاً جنباً إلى جنب.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال آرائه بزميله الجديد راسل، قال هاميلتون: "أنا في مرحلة مختلفة من مسيرتي المهنية. أود حقاً أن أراه يحقق النجاح".

وأكمل: "سأصل إلى مرحلة في مسيرتي لن أتمكن من المواصلة. إنه زميلي وسيكون تالي بريطانيّ أريد أن أراه يحقق اللقب".

وتابع: "لذا آمل حقاً حصول ذلك، وبينما سنواصل المنافسة وبالرغم من رغبتي بالفوز، آمل أن أتمكن من تحقيق تأثير إيجابي عليه".

اقرأ أيضاً:

وبالرغم من كلامه حيال رغبته بمساعدة راسل، يعي هاميلتون تماماً أن البريطاني اليافع برغب بشدة بتسجيل أفضل النتائج ومحاولة التفوق عليه كذلك.

فقال: "أعتقد أنكم رأيتم أن جورج يمتلك قدراً هائلاً من الاحترام".

وأكمل: "إنه شاب موهوب جداً وأعتقد أن الاحترام موجود بيننا. هناك توازن جيد حالياً".

وتابع: "سيكون سريعاً بالتأكيد. سيرغب بالتواجد والظهور، تماماً مثل أي سائق بمثل هذا الدور الجديد".

وأردف: "أذكر أنني كنت أنافس فرناندو (ألونسو)، بالطبع أردتُ التفوق عليه في أول سباق".

واختتم: "لذا أنا أتوقع منه ذلك كذلك، وإلا لن نكون سائقين ناجحين، أليس ذلك صحيحاً؟ أتوقع هذه المقاربة منه".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي
المقال السابق

ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي
المقال التالي

غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر

غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر
تحميل التعليقات
جورج راسل More from
جورج راسل
راسل: "من غير الاحترافي" البدء بالتفكير بخطوة الانتقال إلى مرسيدس
فورمولا 1

راسل: "من غير الاحترافي" البدء بالتفكير بخطوة الانتقال إلى مرسيدس

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
فورمولا إي: مرسيدس تكشف عن الكسوة اللونية لآخر سياراتها في البطولة
فورمولا إي

فورمولا إي: مرسيدس تكشف عن الكسوة اللونية لآخر سياراتها في البطولة

تحليل: العدو الخفي الذي صعّب من سعي هاميلتون نحو لقب 2021 في الفورمولا واحد جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

تحليل: العدو الخفي الذي صعّب من سعي هاميلتون نحو لقب 2021 في الفورمولا واحد

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ساينز يحثّ المارشلز على التحلي بردود فعلٍ سريعة في ظلّ احتماليّة الحوادث العالية في جدّة
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يحثّ المارشلز على التحلي بردود فعلٍ سريعة في ظلّ احتماليّة الحوادث العالية في جدّة

غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر

هاميلتون مستعد لمساعدة راسل كي يصبح البطل البريطاني المقبل للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون مستعد لمساعدة راسل كي يصبح البطل البريطاني المقبل للفورمولا واحد

ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تضمّ الرئيس السابق لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في دور المدير الرياضي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.