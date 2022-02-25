هاميلتون: مرسيدس واجهت العديد من "العقبات" في تجارب برشلونة

بالرغم من أنّ بطل العالم سبع مرّات تصدّر الأزمنة في اليوم الأخير، إلّا أنّ الأيّام الثلاثة لم تسر على نحوٍ سلسٍ بالكامل بالنسبة للماكينات الألمانيّة.

إذ عانى الفريق من ظاهرة الارتداد على وجه الخصوص والتي واجهتها جميع الفرق بدرجات مختلفة، ولا يزال عليه العمل لمحاولة إيجاد حلٍ فعلي في التجارب المقبلة في البحرين.

وفي ظلّ وجود إجماعٍ بأنذ فيراري ومكلارين حظيتا بالأسبوع الأكثر إيجابيّة، أشار هاميلتون على أنّ مرسيدس لم تحظَ بأوقات مثاليّة.

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لكنّه قال بأنّ موثوقيّة السيارة كانت جيّدة وأنّه هو ومرسيدس عملا بشكلٍ ثابت لإنجاز البرامج.

وقال البريطاني: "كانت بضعة أيّام مثيرة للاهتمام. لم تكن الأسهل، أو الأكثر سلاسة. واجهنا بعض العقبات بالتأكيد".

وأكمل: "لكنّنا تجاوزنا الكثير منها وبالطبع دائمًا ما تريد إكمال المزيد من اللفّات، لكنذني سعيدٌ باليوم. أعتقد بأنّني أكملت قرابة 100 لفّة. وذلك في نصف يوم، ليس ذلك بالأمر السيّئ".

وأردف: "كنّا متأخّرين قليلًا في اليومين الماضيين. السيارة مختلفة كثيرًا على صعيد القيادة عن سيارات الأعوام الماضية، وكذلك الإطارات. لكنّنا بصدد فهم كلّ شيء".

وقال هاميلتون أنّه من الحاسم أن تتعلّم مرسيدس من الدروس التي تحصلت عليها من تجارب هذا الأسبوع وتنقلها إلى المصنع كي تصل إلى البحرين في وضعٍ قوي.

وقال حيال ذلك: "قام الفريق بأكمله بعملٍ مدهش هذا الأسبوع، وكذلك الشباب في المصنع. نحتاج لتحميل كلّ هذه البيانات ودراستها قدر الإمكان الأسبوع المقبل كي نتمكّن من التفوّق على الآخرين".

وفي ظلّ مواصلة الفرق التعوّد على سيارات 2022 الجديدة، وعدم سعي أيّ فريق وراء الأداء، قال هاميلتون أنّه من غير المجدي محاولة تحديد من يتمتّع بالأفضليّة الآن.

وقال: "لا تفعل ذلك مطلقًا في الأسبوع الأوّلز ليست لدينا أيّ فكرة عن موقع أيّ أحد".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت