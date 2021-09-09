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هاميلتون: مرسيدس "متجهّزة جدًا" لتفادي المتاعب مع راسل

يعتقد لويس هاميلتون أنّ فريقه مرسيدس متجهّزٌ بشكلٍ جيّد لتفادي تكرار أيّ توتّرٍ مع زميله عندما ينضمّ جورج راسل إلى الحظيرة الألمانيّة الموسم المقبل.

هاميلتون: مرسيدس "متجهّزة جدًا" لتفادي المتاعب مع راسل

عانت مرسيدس من فترة صعبة عندما تسابق هاميلتون وزميله نيكو روزبرغ جنبًا إلى جنب بين 2013 و2016.

وإلى جانب علاقتهما المتوتّرة بعيدًا عن الأضواء، وجدت مرسيدس نفسها مضطرّة لإدارة وضعٍ متفاقمٍ بينهما، خاصة مع وقوع العديد من الحوادث بينهما على المسار.

وأصبحت الأمور أفضل بكثير منذ انضمام فالتيري بوتاس في 2017، ويأمل هاميلتون أن لا ينتج عن قدوم راسل أيّة أشياء تعكّر الصفو الحالي.

وعندما سُئل إن كان من الممكن أن يتعايش سائقان بذات المستوى بشكلٍ جيّد، قال هاميلتون: "أعتقد بأنّ التاريخ أظهر إمكانيّة حدوث ذلك والعكس".

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وأضاف: "يختلف الأمر مع كلّ فريق، وطريقة إدارة الوضع في النهاية. لكنّ هذه رياضة غريبة كونها رياضة فرق، لكنّها فرديّة في ذات الوقت. لذا لدينا بطولتان للسعي وراءهما".

وأكمل: "تريد التواجد في الأمام على الصعيد الشخصي، لكن في ذات الوقت عليك القيام بعملك لوضع الفريق في الأمام. لذا من الصعب التعامل مع الأمرين".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّنا اختبرنا ذلك وتعلّمنا، لذا سيكون الوضع جيّدًا في المستقبل".

وبالرغم من أنّ هاميلتون حزينٌ لمغادرة بوتاس نحو ألفا روميو فإنّه يعتقد بأنّ قدوم راسل سيجلب ديناميكا جديدة لمرسيدس.

وقال حيال ذلك: "إنّه جزء من تلك المجموعة اليافعة وأعتقد بأنّه المواهب الشابة التي تنضمّ إلى البطولة رائعة للغاية بالنسبة للرياضة ومستقبلها".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الدماء الجديدة تُضخّ في فريقنا وسيكون ذلك رائعًا، من الواضح أنّني أصبحت كبيرًا في السنّ. أعتقد بأنّ ذلك سيُنشّط الفريق بأكمله بالتأكيد عبر معرفة انضمام يافعٍ جديد متعطّشٍ للغاية يُساعد على دفع الفريق إلى الأمام".

وقال هاميلتون أنّه لا يشكّ مطلقًا في أنّ راسل سيفرض عليه تحديًا قويًا، كونه يتوقّع أن يجلب مواطنه بعض الأجواء الحامية معه.

وقال في هذا الصدد: "شاهدت جورج يمرّ بالفورمولا 3 والفورمولا 2. بالطبع شاهدت الكثير من سباقاته وحركاته. لا شكّ في أنّه موهبة مدهشة. لكنّني لم أنظر في تفاصيل نقاط ضعفه. ليس ذلك بالأمر الذي أكرّس له الكثير من طاقتي".

واختتم بالقول: "أعلم أنّه سيُواصل النضج وسيُصبح أقوى حتّى خلال هذه السباقات المقبلة. وسيجلب معه بعض الأجواء الحامية العام المقبل بالتأكيد".

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راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

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راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون
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