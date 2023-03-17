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هاميلتون: مرسيدس متأخرة بثانية ونصف في لفات السباق خلف ريد بُل

يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن الفريق يتأخر بمقدار ثانية ونصف خلف ريد بُل في كل لفة من لفات السباق، وأن السهام الفضية بحاجة لاتخاذ قرارات "جريئة" فيما يخص العودة لمنافسات المقدمة.

خلدون يونس
من قبل:
هاميلتون: مرسيدس متأخرة بثانية ونصف في لفات السباق خلف ريد بُل

خاضت مرسيدس موسماً صعباً في 2022، حيث عانت سيارتها من الارتدادات والقفزات، لكن الفريق بدا واثقاً من قدرته على التخلص من ذلك.

لكن سباق موسم 2023 الافتتاحي في البحرين، حمل أخباراً سيئة للسهام الفضية، حيث بدت السيارة بعيدة تماماً لناحية الوتيرة مقارنة بسيارات المقدمة.

وبالرغم من غياب الارتدادات، لكن ريد بُل كانت في مستوى آخر تماماً لتهيمن على السباق، بينما ظهرت فيراري أسرع من مرسيدس بشكل واضح، وكذلك الحال مع أستون مارتن التي تتزود بالمحركات الألمانية، والتي نجحت بتحقيق منصة التتويج مع فرناندو ألونسو بالمركز الثالث.

وبعد السباق، توالت تصريحات جورج راسل وهاميلتون وكذلك توتو وولف مدير فريق مرسيدس، حيال ضعف تنافسية السيارة وضرورة إجراء تعديلات وتغييرات جريئة، مع التركيز على تماسك الفريق كوحدة متكاملة.

حيث قال هاميلتون على هامش جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى: "كنا نعاني من الجر العام الماضي، وليس فقط على المقاطع المستقيمة، بل في المنعطفات كذلك".

وأكمل: "هذا العام نعاني ضمن المنعطفات. على المقاطع المستقيمة نحن جيدون، لكن المنافسين أفضل منا في الخروج من المنعطفات".

وأضاف: "أعتقد أنهم لم يكونوا يضغطون بقوة في السباق لأنهم أسرع بكثير مما ظهروا. إنهم أسرع منا بثانية ونصف في كل لفة من السباق".

وتابع: "يجب ألا تكمل سيارات ريد بُل وفيراري السباق، وربما أستون مارتن كذلك، كي نمتلك فرصة الفوز. لكن هذا لا يعني أننا غير قادرون على اللحاق بهم".

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يشار إلى أن هاميلتون صرّح سابقاً بأن مرسيدس "لم تستمع" لآرائه حيال مشاكل السيارة، بينما شدّد وولف على تماسك الفريق وسط تلك التعليقات.

"لم يكن اختياري جيداً للكلمات حينها. لكن من المهم أن يبقى التواصل بيننا موجوداً معاً كفريق واحد. أنا أثق بالفريق مئة بالمئة" قال هاميلتون.

وأكمل تعليقاً على تصميم "الجانب 0": "علمتُ أننا لم نكن في المكان الصحيح حالما رأيت السيارة للمرة الأولى".

وتابع: "ظهرت بشكل مختلف تماماً عن المنافسين وذلك أمر يثير القلق دوماً".

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