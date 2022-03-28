هاميلتون: مرسيدس "ما زالت بعيدة" عن وتيرة فيراري وريد بُل

شق سائق مرسيدس طريقه بدءاً من المركز 15 حتى السادس. لكنه لم يتمكن من دخول منصة الصيانة عند تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية حين كان خط الحظائر مغلقاً بسبب توقف سيارتي فرناندو ألونسو سائق ألبين ودانيال ريكاردو سائق مكلارين على المسار.

ومع خروج هاميلتون من منصة الصيانة، بات في المركز 12 مع إطارات جديدة، وعاد ليشق طريقه إلى المركز العاشر مع نهاية السباق.

لكن بطل العالم سبع مرات أوضح أنه عانى من وتيرة منخفضة لسيارته منعته من التقدم أكثر.

وبالرغم من تعديلات متكررة لإعدادات السيارة في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، لكن نتيجته الضعيفة في التصفيات وضعت مرسيدس أمام واقع صعوبة مجاراة ريد بُل وفيراري في التماسك والسرعة القصوى.

حيث قال البريطاني: "حالياً، نحن لا ننافس على مراكز المقدمة، ما زال أمامنا عمل طويل لنصل إلى الفرق التي تتقدم علينا. أشعر أن الطريق طويل جداً أمامنا".

وتابع: "نحتاج لمزيدٍ من التماسك والمزيد من القوة".

وأردف: "النتيجة لم تكن رائعة، لكن السباق سار بشكل جيد، شعرتُ بأداء جيد نسبياً مع الإطارات القاسية. كنت أتقدم مع جورج (راسل) كذلك، أعتقد أنني سجلت بعض الأزمنة الجيدة مع وتيرة ثابتة على الإطارات القاسية".

واستكمل: "لا أعلم إن كان السبب هو الاستراتيجية أم سيارة الأمان الافتراضية، خسرنا الكثير لكننا سنواصل العمل المستمر والسعي للمنافسة، هذا كل ما بوسعنا القيام به".

وبينما كشف هاميلتون بأنه لم يواجه مشاكل في الارتدادات خلال جولة السعودية لكنه ما زال يشعر بأن مرسيدس تنقصها السرعة حيث لم يكن قادراً على اللحاق بسائق هاس، كيفن ماغنوسن، خلال القسم الأخير للسباق.

فقال: "ما زلنا متأخرين لناحية السرعة. لا أعلم إن كانت مشكلة واحدة أم عدة مشاكل".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، يتشارك زميله راسل نفس وجهة النظر حيال تقدم فريق مرسيدس، حيث نجح بتجاوز إستيبان أوكون في اللفة الثالثة إلى المركز الخامس، وخاض سباقاً وحيداً خلف المراكز الأربعة الأولى.

فقال: "أعتقد أن التوازن بات أفضل لكننا نعلم بأن الارتكازية تنقصنا".

وتابع: "كنت مسروراً لناحية أدائي عند الضغط إلى الحدود القصوى، قمت بكل ما بوسعي لمجاراة سيارتي ريد بُل بعد إعادة الانطلاقة، والبقاء ضمن مجال ’دي ار اس’. بشكل عام، كنا خلفهم بفارق ثانية".

واختتم: "أمامنا عمل لإكماله، نحتاج لمراجعة البيانات، لكن كل ما أعرفه هو أننا بحاجة للمزيد من التحسن".