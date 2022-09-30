هاميلتون: مرسيدس ما تزال متأخرة بثانية عن الصدارة في سنغافورة
يعتقد لويس هاميلتون أن مرسيدس تواجه تأخرًا بثانية عن الصدارة في جائزة سنغافورة الكبرى، وذلك بالرُغم من تصدّره للتجارب الحرة الأولى.
منحت حلبة شوارع مارينا باي الضيقة الفرصة لمرسيدس لتخوض ربما إحدى أقوى جولاتها هذا الموسم، حيث تبدو وتيرة سيارة دبليو13 أفضل على المنعطفات البطيئة والمتوسطة.
لكن بالرغم من تصدر هاميلتون للتجارب الحرة الأولى وحصد زميله جورج راسل المركز الثالث في التجارب الثانية، لكن بطل العالم سبع مرات قلل من فرص أن يكون الصانع الألماني ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول.
واعترف هاميلتون بأن حلوله خامسًا في التجارب الثانية هو مؤشر أكثر واقعية عن موقع الفريق، في ظل معاناة سيارة دبليو13 لارتدادات عنيفة من جديد.
"بدأنا الجولة على نحوٍ جيد، لكن الوضع لم يكن رائعًا في الحصة الثانية. يمكنني القول بأنه أشبه بكل نهاية أسبوع أخرى" قال هاميلتون.
وأضاف: "وضع السيارة هو وضع السيارة، والارتدادات هنا جنونية. لا يبدو الوضع وكأننا متأخرون بشكل ضخم نهاية هذا الأسبوع، لكننا ما نزال على بعد ثانية على الأرجح، أو شيء من هذا القبيل. علينا مواصلة العمل على تحسين الوتيرة".
هذا ويرة هاميلتون أن مرسيدس ليس بوسعها فعل الكثير مع مشكلة الارتدادات، كما أشار بأن إعداداته سيارته لم تكن بجودة إعدادات زميله راسل.
فقال: "ليس هنالك الكثير في الواقع للقيام به مع الارتدادات. هكذا هو الوضع. على صعيد الإعدادات، أعتقد أن جورج كان قادرًا بالتأكيد على إيجاد المزيد من الوقت".
وأكمل: "واجهت الكثير من غلق المكابح مع إعداداتي، لكننا سنصلح ذلك الليلة لنعود ونقدم أداء أفضل في الغد".
ريد بُل مُصرّة على أنها كانت تحت سقف النفقات لموسم 2021
وولف: هناك فريقٌ ما خرق سقف النفقات بـ "شكلٍ كبير"
أحدث الأخبار
لوكلير يشرح أخطاء اللفّة الأخيرة في تصفيات سنغافورة
تخوّف شارل لوكلير من إمكانيّة ضياع قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سنغافورة الكبرى بسبب الأخطاء في لفّته الأخيرة في التجارب التأهيليّة.
فيرشتابن: نفاد الوقود في تصفيات سنغافورة "لم يكن يجب أن يحدث"
طُلب من ماكس فيرشتابن إلغاء محاولته الأخيرة في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى بعد أن كان متّجهًا لنفاد الوقود من سيارته، ويشعر بأنّ ذلك الخطأ "لم يكن يجب أن يحدث".
هاميلتون "افتقر للتماسك الكافي" من أجل إحراز قطب الانطلاق الأول له في 2022
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "لم يمتلك التماسك" في محاولته الأخيرة في تصفيات سنغافورة لإحراز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.
لوكلير يتفوّق على بيريز بـ 0.022 ثانية وفيرشتابن ثامنًا في تصفيات سنغافورة الجنونيّة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون بفروقات طفيفة ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، في الوقت الذي اضطرّ فيه ماكس فيرشتابن لإلغاء محاولته الأخيرة التي كانت لتضعه في المركز الأوّل بعد نداء عاجلٍ من فريقه ريد بُل.