هاميلتون: مرسيدس ما تزال متأخرة بثانية عن الصدارة في سنغافورة

منحت حلبة شوارع مارينا باي الضيقة الفرصة لمرسيدس لتخوض ربما إحدى أقوى جولاتها هذا الموسم، حيث تبدو وتيرة سيارة دبليو13 أفضل على المنعطفات البطيئة والمتوسطة.

لكن بالرغم من تصدر هاميلتون للتجارب الحرة الأولى وحصد زميله جورج راسل المركز الثالث في التجارب الثانية، لكن بطل العالم سبع مرات قلل من فرص أن يكون الصانع الألماني ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول.

واعترف هاميلتون بأن حلوله خامسًا في التجارب الثانية هو مؤشر أكثر واقعية عن موقع الفريق، في ظل معاناة سيارة دبليو13 لارتدادات عنيفة من جديد.

"بدأنا الجولة على نحوٍ جيد، لكن الوضع لم يكن رائعًا في الحصة الثانية. يمكنني القول بأنه أشبه بكل نهاية أسبوع أخرى" قال هاميلتون.

وأضاف: "وضع السيارة هو وضع السيارة، والارتدادات هنا جنونية. لا يبدو الوضع وكأننا متأخرون بشكل ضخم نهاية هذا الأسبوع، لكننا ما نزال على بعد ثانية على الأرجح، أو شيء من هذا القبيل. علينا مواصلة العمل على تحسين الوتيرة".

هذا ويرة هاميلتون أن مرسيدس ليس بوسعها فعل الكثير مع مشكلة الارتدادات، كما أشار بأن إعداداته سيارته لم تكن بجودة إعدادات زميله راسل.

فقال: "ليس هنالك الكثير في الواقع للقيام به مع الارتدادات. هكذا هو الوضع. على صعيد الإعدادات، أعتقد أن جورج كان قادرًا بالتأكيد على إيجاد المزيد من الوقت".

وأكمل: "واجهت الكثير من غلق المكابح مع إعداداتي، لكننا سنصلح ذلك الليلة لنعود ونقدم أداء أفضل في الغد".