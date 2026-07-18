هاميلتون: مرسيدس ما تزال الفريق الذي يجب التغلب عليه في سبا إلى جانب مكلارين

سجل كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس أسرع زمن في اليوم الأول بلفة بلغت 1:45.944 دقيقة، متقدمًا على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق نحو عُشرين من الثانية، بينما جاء ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ثالثًا بفارق نصف ثانية.

أما هاميلتون، فاحتل المركز الرابع بفارق 0.747 ثانية عن سيارة مرسيدس، معترفًا بقوة فريقيه السابقين.

وقال هاميلتون: "لا تزال مرسيدس الفريق الذي يجب التغلب عليه، فقد كانت كذلك طوال الموسم."

وأضاف: "في حلبة تضم خطوطًا مستقيمة طويلة مثل هذه، فمن الطبيعي أن تتوقع ذلك. أعتقد أنهم سيكونون أقوياء جدًا."

وتابع: "تبدو مكلارين في وضع جيد أيضًا. يبدو أنها قوية للغاية في المنعطفات السريعة والمتوسطة السرعة."

وأشار بطل العالم سبع مرات إلى أن فيراري تخسر معظم وقتها في المقطع الأوسط من الحلبة، الذي يضم عددًا من المنعطفات السريعة.

وقال: "أعتقد أن نتائج التجارب الحرة الأولى كانت أفضل قليلًا مما توقعناه، ثم في التجارب الحرة الثانية تقدم الجميع خطوة إضافية."

وأضاف: "لذلك أعتقد أن الصورة في الحصة الثانية كانت أكثر واقعية. السيارة تشعرني بحالة جيدة بشكل عام، لكننا نفتقد قليلًا من الأداء في القطاع الأوسط، ولذلك نحاول معرفة السبب."

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بوجود نقطة ضعف محددة في السيارة داخل ذلك المقطع، أجاب: "يبدو الأمر مرتبطًا إلى حد ما بالارتكازيّة. التوازن جيد بصورة عامة."

وأكمل: "ستفضل امتلاك المزيد من الارتكازيّة لو كان ذلك ممكنًا، لكنك في المقابل تحتاج إلى السرعة على الخطوط المستقيمة. لذلك سنجري تحليلًا معمقًا الليلة لمعرفة كيف يمكننا تحسين المقطع الأوسط من دون أن نخسر السرعة القصوى."

في المقابل، قلل فريد فاسور مدير فريق فيراري من أهمية نتائج الجمعة، محذرًا من استخلاص استنتاجات مبكرة.

وقال فاسور: "إذا نظرت إلى أيام الجمعة الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، فستجد أنها لم تكن دائمًا معبرة عن نتائج التجارب التأهيلية."

وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا نستخدم أوضاع محرك مختلفة، ومستويات وقود مختلفة، وغير ذلك. لننتظر حتى ظهر الغد."

ويُذكر أنه خلال آخر ثلاث جولات لا تتضمن سباقًا قصيرًا، لم ينجح سوى متصدر تجارب الجمعة في مناسبة واحدة فقط في تحويل تلك الأفضلية إلى قطب الانطلاق الأول.