هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

قامت العلامة الألمانية بتعديل كبير على سيارتها لموسم 2024 وذلك بهدف الحدّ من نقاط الضعف التي صعبت مهمة سائقيها هاميلتون وزميله جورج راسل في الموسم السابق.

ورغم أن السيارة الجديدة قد حسّنت بالفعل من نقاط الضعف السابقة، بما في ذلك عدم ثبات قسمها الخلفي، لكن هاميلتون أكد أنها ليست في الموقع المطلوب بعد.

فقال: "نعلم أن أمامنا عمل إضافي لأننا لسنا في الموقع الذي نريده بعد. كنا نعلم أن الوضع سيكون هكذا مع الوصول للتجارب الشتوية".

وأكمل: "لدينا منصة رائعة للعمل عليها. سنعمل بجدّ كبير خلال الأيام المقبلة عبر جمع كامل البيانات من التجارب. أنا متحمس حقاً لبداية الموسم".

بالمقابل، أوضح راسل أنه لا يوجد أي شكّ من أن ريد بُل حاملة اللقب ستواصل الحفاظ على الصدارة بعد وتيرة مذهلة لسيارتها الجديدة، لكنه يشعر بأن فريقه بات في مكان أفضل مقارنة بالموسم الماضي.

فقال: "التعامل مع السيارة بات أفضل وكذلك الشعور على متنها أثناء العمل على جهاز المحاكاة. لدينا أساس قوي وجيد للغاية للبناء عليه".

وأردف: "نحن ندرك أن علينا تعويض الكثير على مدار اللفة. كنا نعلم ذلك قبل التجارب، حيث تبدو ريد بُل قوية جداً مجدداً".

وتابع: "أنا واثق من أننا في موقع أفضل مقارنة بما كنا عليه منذ 12 شهراً. لقد قام الفريق بعمل رائع لإيصالنا إلى هنا عبر السير بالاتجاه الصحيح".

واسترسل: "نحتاج الآن للتركيز على استخلاص أقصى ما بوسعنا من الحزمة الحالية ومن ثم إيجاد المزيد من الارتكازية لإغلاق الفارق".

من جهته، أوضح آندرو شوفلن مهندس المسار لدى مرسيدس بأن أولى الدلائل تشير إلى أن سيارة السهام الفضية قد تحسنت كثيراً في النواحي الرئيسية.

فقال: "عمل الفريق بشكل كبير على تحسين النواقص من سيارة الموسم الماضي، ومن الرائع أن نضع بعضاً من تلك المشاكل خلفنا الآن".

وأردف: "حققنا خطوات جيدة خلال التجارب الشتوية في فهم سيارتنا. وعلينا استخلاص النتائج لتقديم أفضل حزمة ممكنة خلال السباق".