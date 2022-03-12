هاميلتون: مرسيدس ليست ضمن دائرة المنافسة على الانتصارات الآن

واجهت مرسيدس أوقات صعبة في البحرين هذا الأسبوع، حيث عانت سيارتها "دبليو13" من مشاكل الارتدادات المتواصلة وكانت صعبة المراس بين يدي سائقَيها هاميلتون وجورج راسل.

وفي ظلّ عدم توصّل الصانع الألماني إلى إجابة واضحة لمشاكله مع بقاء أسبوعٍ على انطلاق الموسم، قلّل هاميلتون من إمكانيّات فريقه في الوقت الحاضر.

وبحديثه اليوم السبت حول إن كان الوضع قد تسبّب بالفعل في بعض المخاوف حيال عدم تواجده في موقعٍ للمنافسة على البطولة، أجاب هاميلتون: "من الواضح أنّه من المبكّر التفكير في ذلك. لكنّني لا أعتقد بأنّنا سنُنافس على الانتصارات في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لكن هناك إمكانيّات في السيارة للوصول إلى ذلك المستوى. علينا أن نكون قادرين على استخراج ذلك وحلّ بعض المشاكل، وهو ما نعمل عليه".

وفي حين أنّ معاناة مرسيدس تبدو مشابهة لما واجهته قبل 12 شهرًا، قبل أن تقلب تأخّرها وتفوز بالسباق الأوّل، قال هاميلتون أنّ الوضع بعيدٌ على تكرار ذلك السيناريو.

وأشار البريطاني إلى أنّ الحلول التي تحتاجها مرسيدس لإتقان سيارتها ستتطلّب أكثر من مجرّد تغييرات في الإعدادات.

وقال في هذا الصدد: "هناك الكثير من الاختلافات. ليس الوضع جيّدًا مثلما كان عليه... لا أعتقد بأنّنا سنكون جيّدين مثل العام الماضي بعد التجارب الصعبة ومن ثمّ تحوّل الوضع في السباق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا تحديات أكبر بكثير هذه المرّة، تتطلّب أكثر من أسبوعٍ لحلّها. أعتقد بأنّها ستتطلّب وقتًا أطول. لكن بناءً على ما قيل لي فإنّ أمامنا قدرًا كبيرًا من الوتيرة لكسبها".

لكن بالرغم من تشاؤمه حيال تنافسيّة مرسيدس في بداية الموسم، لم يفقد هاميلتون الأمل في قدرة فريقه على التوصّل إلى أجوبة على المدى الطويل.

وقال في هذا الصدد: "الجميع يقوم بعملٍ مدهش في المصنع، لكن أمامنا بعض العقبات لتجاوزها".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّنا سنحصل على فكرة أفضل على وتيرتنا الأسبوع المقبل. لكن أعتقد بأنّ الناس سيُفاجؤون ربّما. يُواصلون الحديث حول إخفائنا لوتيرتنا، لكنّ الوضع مختلفٌ هذا العام".