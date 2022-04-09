هاميلتون: مرسيدس لم تُحقّق أيّ تقدّم بعد مع سيارتها

بقي البريطاني حتّى اللحظات القاتلة من القسم الثالث من التصفيات قبل أن يُقدّم لفّة وضعته في المركز الخامس خلف لاندو نوريس سائق مكلارين، مع وجود فجوة كبيرة بينهما وبين فيراري وريد بُل في الأمام.

لكن بالرغم من أنّ وتيرة مرسيدس بدت أفضل ممّا كانت عليه في جائزة السعوديّة الكبرى قبل أسبوعين، قال هاميلتون أنّ تحسّن الأداء لم يكن نتيجة أيّ خطوات حقّقها الفريق.

وعندما سُئل إن كانت السيارة أفضل، أجاب البريطاني: "كلّا، كلّان لم نُحقّق أيّ تقدّم".

لكنّ هاميلتون عبّر عن أمله في المقابل من أنّه مع انتهاء السباقات المُقامة خارج القارة الأوروبيّة فإنّ مرسيدس تملك الوقت الآن للعمل على الحلول التي تحتاجها لجعل سيارة "دبليو13" أكثر تنافسيّة.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم ما هو قادم بعد، لكنّني متفائل. أعلم أنّ الجميع يعمل بجهد، لكنّنا أكملنا ثلاثة سباقات ولم نُحقّق أيّ تقدّم فيها".

وأضاف: "لذا آمل أن نحصل على أكبر قدرٍ ممكن من المعلومات من سباق الغد للأسبوع المقبل، وآمل أن نتوصّل إلى حلٍ للسباق المقبل".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان قلقًا من الافتقار للتقدّم، قال هاميلتون: "يتطلّب الأمر الكثير من الوقت لتصنيع المكوّنات. لا شيء مثيرٌ قادمٌ في الوقت الحاضر. أتمنّى أن أكون متفائلًا، مثل أن أقول بأنّ لدينا شيئًا أفضل للسباق المقل. لكن ليس لدينا أيّ شيء في الوقت الحاضر".

وفي حين أنّ مرسيدس عملت بجهدٍ لمحاولة حلّ مشكلة الارتدادات كي تتمكّن من تشغيل سيارتها في مجالٍ لا يتضرّر فيه أداؤها، قال هاميلتون أنذ الفريق لا يزال بعيدًا عن التوصّل إلى إجابة.

من جانبه قال زميله جورج راسل أنّ مشكلة الارتدادات هي المشكلة الأساسيّة التي تحدّه، وذلك بعد تأهّله سادسًا.

وقال: "المشكلة الكبرى بالنسبة لي هي الارتدادات في الوقت الحاضر. اختبرت كلّ الأشياء لأكون على الحدود الدنيا على صعيد الارتدادات، لكنّ ذلك كلّفني الكثير من السرعة في المنعطفات السريعة. وهناك أخسر كلّ الوقت".

وأردف: "ليس لديّ الثقة للهجوم مع كلّ هذه الارتدادات. وعندما تكون سيارتك ترتفع وتنخفض تباعًا فلا يُمكنك دفعها بقوّة في المنعطفات عالية السرعة. من الصعب إيجاد التوازن المناسب".