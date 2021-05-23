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هاميلتون: مرسيدس لا يُمكنها تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل موناكو

حذّر البريطاني لويس هاميلتون من أنّ فريقه مرسيدس لا يُمكنه تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل موناكو، وذلك بعد خسارته صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد لصالح غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

هاميلتون: مرسيدس لا يُمكنها تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل موناكو

عانى هاميلتون من عطلة نهاية أسبوع صعبة في موناكو شهدت تأهّله سابعًا أمسٍ السبت على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن قطب الانطلاق الأوّل.

كما أنّ السباق لم يكن أفضل حالًا بالنسبة لهاميلتون كون قرار التوقّف أبكر لمحاولة التقدّم على منافسيه فشل فشلًا ذريعًا بعد أن تجاوزه كلٌ من بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل وسيرجيو بيريز.

نتيجة لذلك خسر هاميلتون صدارة البطولة وانقلب تقدّمه بـ 14 نقطة إلى تأخّر بـ 4 نقاطٍ.

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وقال هاميلتون بعد السباق: "ستكون معركة صعبة. أخبرتكم في البداية أنّ لديهم سيارة قادرة على الفوز بالبطولة، وسيكون من الصعب للغاية التغلّب عليهم".

وأضاف: "كنت جادًا بشأن ذلك طوال العام. فزنا بسباقات لم يكن من المفترض أن نفوز بها مثل البحرين. لكنّ المعركة لم تنتهِ، ستكون طويلة للغاية".

وأردف: "لا يُمكننا تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى كهذه بالتأكيد، لكنّني ممتنٌ بإكمالي السباق وتحقيقي لبعض النقاط وأسرع لفّة".

وأكمل: "كلّ نقطة تخرج بها من عطلة نهاية أسبوع سيّئة كهذه مهمّة، وآمل أن تؤتي ثمارها في النهاية".

وعلى إثر انسحاب زميله فالتيري بوتاس بسبب مشكلة في نزع الإطار خلال وقفة صيانته، خسرت مرسيدس بدورها صدارة بطولة الصانعين متراجعة خلف ريد بُل بنقطة.

لكنّ هاميلتون عبّر عن ثقته في أنّ مرسيدس كفريق تتعلّم من الصعوبات التي واجهتها في موناكو وستعود أكثر قوّة.

وقال البريطاني: "بالطبع لم تكن عطلة نهاية أسبوع رائعة، لكنّني لا أعتقد بأنّني سأبقى متحسّرًا عليها طويلًا".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي كان بوسعنا فعلها على نحوٍ أفضل على صعيد تحضيراتنا لعطلة نهاية الأسبوع أجرينا بعض المحادثات الجيّدة لكنّ ذلك ليس بالأداء الجيّد من قبلنا جميعًا".

وأردف: "نفوز ونخسر معًا كفريق، هذا عملٌ جماعي وليست مهمّة فرديّة، ولم يكن هذا عملًا جماعيًا جيّدًا. لا نتساهل مع ذلك".

وأكمل: "لكن لا فائدة من الشعور بالاكتئاب. علينا النظر في البيانات ومعرفة سبب تواجدنا في هذا الموقع".

وواصل شرحه بالقول: "سأجري الكثير من الاتصالات في الأيّام المقبلة حال حصولنا على بعض التحليلات. بالطبع نريد جميعًا أجوبة داخل الفريق".

واختتم بالقول: "أعلم أنّ الجميع سيعمل بأقصى جهده من أجل التأكّد من أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع لن تتكرّر".

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