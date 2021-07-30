هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

وضع بطل العالم حدًا لسلسلة جفافٍ من خمس هزائم على يد ريد بُل وذلك على أرضه وأمام جماهيره في سيلفرستون قبل أسبوعين متجاوزًا حادث اللفّة الأولى مع ماكس فيرشتابن.

لكن إلى جانب فرحته بتقليص فارق النقاط مع فيرشتابن وريد بُل في بطولتَي السائقين والصانعين، فإنّ النتيجة كانت مهمّة كونها أظهرت أنّ التحديثات التي جلبتها مرسيدس ساعدت على تقديم أداء أفضل.

بالرغم من ذلك فإنّ سرعة ريد بُل في سباق السبت القصير تركت هاميلتون واعيًا بأنّ مرسيدس ليست في المستوى الذي تريده في مواجهة منافستها.

وقال البريطاني قبيل جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري: "أعتقد بأنّهم لا يزالون متقدّمين بعض الشيء".

وأضاف: "لم نجلب التحديثات لتقليص الفجوة التي شاهدتموها في السباقات الأخرى قبل الأخير. لكنّ حلبات مثل المجر ستشهد تمتّعهم بالكلمة العليا".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّ بوسعنا فرض تحدٍ عليهم على صعيد البقاء على مقربة منهم. لا يزال لدينا عملٌ لإنجازه قبل أن نُصبح على ذات مستواهم أو الابتعاد أمامهم".

وفي حين أنّ حلبة هنغارورينغ الضيّقة والمتعرّجة مثاليّة لسيارة ريد بُل عالية الارتكازيّة، لم يفقد هاميلتون الأمل حيال لعب طبيعة الحلبة لصالح نقطة قوّته على صعيد الكبح.

وقال حيال ذلك: "هذه حلبة قديمة ولم تعد الجديدة مثلها، إنّها حلبة تعمل بشكلٍ جيّد لصالح سائقٍ عدائي على صعيد أسلوب القيادة ومدى تأخير الكبح للمنعطفات".

من جانبه يعتقد فالتيري بوتاس زميله في مرسيدس أنّ السهام الفضيّة لديها فرصة نهاية هذا الأسبوع، لكنّها ستحتاج لعدم تشتّت تركيزها بالجدل المتواصل حيال حادثة هاميلتون وماكس فيرشتابن في سيلفرستون.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون متقاربة. شاهدنا في الحلبات الأخيرة أنّ ريد بُل سريعة مهما كانت طبيعتها، لكنّنا عملنا بجهد كفريق لمحاولة التحسّن أكثر من سيلفرستون".

وأضاف: "نحتاج للتركيز على عملنا كفريق وربّما عدم الاكتراث لما يحدث خارجًا. كلّ شيء ممكن".