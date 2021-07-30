تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته التالي / فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

يعتقد لويس هاميلتون أنّ ريد بُل لا تزال متقدّمة بعض الشيء على مرسيدس من ناحية الوتيرة في الفورمولا واحد، وذلك بالرغم من انتصاره بجائزة بريطانيا الكبرى.

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

وضع بطل العالم حدًا لسلسلة جفافٍ من خمس هزائم على يد ريد بُل وذلك على أرضه وأمام جماهيره في سيلفرستون قبل أسبوعين متجاوزًا حادث اللفّة الأولى مع ماكس فيرشتابن.

لكن إلى جانب فرحته بتقليص فارق النقاط مع فيرشتابن وريد بُل في بطولتَي السائقين والصانعين، فإنّ النتيجة كانت مهمّة كونها أظهرت أنّ التحديثات التي جلبتها مرسيدس ساعدت على تقديم أداء أفضل.

بالرغم من ذلك فإنّ سرعة ريد بُل في سباق السبت القصير تركت هاميلتون واعيًا بأنّ مرسيدس ليست في المستوى الذي تريده في مواجهة منافستها.

وقال البريطاني قبيل جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري: "أعتقد بأنّهم لا يزالون متقدّمين بعض الشيء".

وأضاف: "لم نجلب التحديثات لتقليص الفجوة التي شاهدتموها في السباقات الأخرى قبل الأخير. لكنّ حلبات مثل المجر ستشهد تمتّعهم بالكلمة العليا".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّ بوسعنا فرض تحدٍ عليهم على صعيد البقاء على مقربة منهم. لا يزال لدينا عملٌ لإنجازه قبل أن نُصبح على ذات مستواهم أو الابتعاد أمامهم".

اقرأ أيضاً:

وفي حين أنّ حلبة هنغارورينغ الضيّقة والمتعرّجة مثاليّة لسيارة ريد بُل عالية الارتكازيّة، لم يفقد هاميلتون الأمل حيال لعب طبيعة الحلبة لصالح نقطة قوّته على صعيد الكبح.

وقال حيال ذلك: "هذه حلبة قديمة ولم تعد الجديدة مثلها، إنّها حلبة تعمل بشكلٍ جيّد لصالح سائقٍ عدائي على صعيد أسلوب القيادة ومدى تأخير الكبح للمنعطفات".

من جانبه يعتقد فالتيري بوتاس زميله في مرسيدس أنّ السهام الفضيّة لديها فرصة نهاية هذا الأسبوع، لكنّها ستحتاج لعدم تشتّت تركيزها بالجدل المتواصل حيال حادثة هاميلتون وماكس فيرشتابن في سيلفرستون.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون متقاربة. شاهدنا في الحلبات الأخيرة أنّ ريد بُل سريعة مهما كانت طبيعتها، لكنّنا عملنا بجهد كفريق لمحاولة التحسّن أكثر من سيلفرستون".

وأضاف: "نحتاج للتركيز على عملنا كفريق وربّما عدم الاكتراث لما يحدث خارجًا. كلّ شيء ممكن".

المشاركات
التعليقات
وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

المقال السابق

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

المقال التالي

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

1 س
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

3
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

2 س
4
فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

14 دقيقة
5
فورمولا 1

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

3 س
أحدث الأخبار
بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022
فورمولا 1

بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون
فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

14د
الاتجاه للموافقة على خطة إقامة التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبتَي برشلونة والبحرين
فورمولا 1

الاتجاه للموافقة على خطة إقامة التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبتَي برشلونة والبحرين

1 س
فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

1 س
هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لا تزال متأخّرة عن ريد بُل بالرغم من تحديثات سيلفرستون

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته
فورمولا 1 فورمولا 1

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

مرسيدس تأمل أن يُنهي تحكيم "فيا" محاولة ريد بُل لـ "تشويه" هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تأمل أن يُنهي تحكيم "فيا" محاولة ريد بُل لـ "تشويه" هاميلتون

أوجييه سيُساعد تويوتا قدر الإمكان على تطوير سيارة 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

أوجييه سيُساعد تويوتا قدر الإمكان على تطوير سيارة 2022

أحدث الأخبار

بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

الاتجاه للموافقة على خطة إقامة التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبتَي برشلونة والبحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

الاتجاه للموافقة على خطة إقامة التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبتَي برشلونة والبحرين

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.