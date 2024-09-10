هاميلتون: مرسيدس ستخوض سباقات أفضل من مونزا وستنافس على الفوز

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن سيارة الصانع الألماني ما يزال لديها المزيد من الأداء في ظل سعي السهام الفضية لإعادة استكشاف أدائها من قبل العطلة الصيفية.

تمكنت مرسيدس – التي لم تحرز سوى انتصار واحد فقط منذ تقديم قوانين التأثيرات الأرضية الجديدة في البطولة في 2022 وحتى بدايات هذا الموسم - من تسجيل 3 انتصارات أخرى خلال السباقات الأربعة الأخيرة قُبيل العطلة الصيفية.

لكن الفريق عاد ليعاني بعد استئناف الموسم من أجل بلوغ ذاك المستوى مرة أخرى ليكون المركز الخامس هو أفضل نتائجه في أول سباقين منذ العطلة الصيفية.

"نقوم بكل الأمور على نحوٍ صائب في بعض الجولات، ولا نفعل ذلك في جولات أخرى" قال هاميلتون بعد جائزة إيطاليا الكبرى.

وأضاف: "لكننا نملك بالتأكيد أداء على السيارة وسنظهره خلال السباقات المقبلة. لا أعلم إذا ما سيكون هنالك اختلافًا كبيرًا للغاية، لكنني آمل أن يكون لدينا المزيد من الوتيرة في أوستن".

وتابع: "آمُل أن نتمكن من إحراز بعض التقدم، حيث ستكون هنالك بعض الحلبات التي سنكون أفضل عليها من هنا (مونزا)، ونتمنى في مرحلة ما أن ننافس على الفوز".

من جهته، يرى زميله جورج راسل أن الفورمولا 1 باتت "غريبة" في الوقت الحالي مع فوارق الأداء بين فرق الصدارة.

حيث قال: "الرياضة غريبة بعض الشيء في الوقت الحالي، مع خسارة ريد بُل للكثير من الوتيرة، فيما بدت فيراري تعاني لكنها كانت سريعة جدًا في زاندفورت ومونزا".