هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة

عرفت تحضيرات الصانع الألمانيّ لجائزة إيفل الكبرى عثرة بعد ظهر الخميس على إثر تأكيد إصابة عضوٍ في الفريق – لم يتمّ كشف هويّته – بفيروس كورونا.

وكجزء من بروتوكول "فيا"، فقد دخل العضو المصاب في عزلٍ ذاتي. كما تمّ وضع بعض الأعضاء الإضافيين الذين كانوا على تواصلٍ معه في حجرٍ صحي.

لكنّ خسارة أيّ فردٍ من أفراد الفريق في هكذا مرحلة متأخّرة ستتطلّب نقل مهام كلٍ منهم بشكلٍ حتمي، وهو ما من الممكن أن يتسبّب في بعض التأثيرات المتتابعة.

وقال هاميلتون، الذي يسعى لتحقيق انتصاره الـ 91 نهاية هذا الأسبوع، أنّ هذه التطوّرات مثّلت مصدر "قلق" بالنسبة إليه، وأشار إلى أنّه قد يكون لذلك تأثيرٌ على طريقة عمل الفريق نهاية هذا الأسبوع.

وقال في هذا الشأن: "من المحزن سماع ذلك، خاصة بالنسبة للشباب الذين يعملون بجهد. يبذل الشباب الكثير من الجهد للبقاء في مأمن في هذه الفترات الفاصلة بين السباقات. لذا بالتأكيد يُعدّ ذلك مصدر قلق".

وأكمل: "لا يُمكنني قول ما سيحدث نهاية هذا الأسبوع. لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين في فريقنا، ولا ينبني الفريق حول شخصٍ واحد".

وأردف: "سنُحاول جعله فخورًا نهاية هذا الأسبوع، لكن سيتطلّب ذلك عملًا مختلفًا، والكثير من العمل من أجل ضمان استمرار كلّ شيء من دون اضطرابات".

من جانبه قال فالتيري بوتاس أنّه بالرغم من إصابة فرد مرسيدس بالفيروس، فإنّه يثق في قدرة الفريق على إدارة الوضع.

وقال: "أعتقد بأنّك كسائقٍ فإنّ آخر ما تريده هو التعرّض للعدوى. سيعني ذلك عدم المشاركة في سباقٍ على الأقلّ، وربّما أكثر".

وأردف: "لدينا مثالٌ على ذلك بالفعل، لذا نحن حذرون للغاية، ونتّبع البروتوكولات، ونُحاول أن نكون عقلانيين".

وأكمل: "بالطبع قد يكون ذلك مجرّد حظٍ سيئ في بعض الأحيان. الفيروس معدٍ جدٍ، ونحن نبذل كلّ ما في وسعنا لتفادي الإصابة به".

واختتم بالقول: "لكنّني أثق بالكامل في الفريق في تعامله مع المسألة واتّباع البروتوكولات وبذل كلّ شي بوسعه من أجل ضمان توقّف الوضع عند هذه الحالة فحسب. لديّ كلّ الثقة في الفريق".