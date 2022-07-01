هاميلتون: مرسيدس حقّقت "خطوة صغيرة إلى الأمام" بالرغم من الارتدادات "القاسية"

جلبت مرسيدس مجموعة من التحديثات على سيارتها "دبليو13" ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، بما في ذلك مراجعة لنظام التعليق الأمامي، وشفرات الجانب، والجناح الخلفي.

ويضغط الفريق لتحقيق خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء وكذلك التخفيف من مشاكل القفزات التي عانى منها هو وزميله جورج راسل حتّى الآن هذا الموسم.

وعلى إثر الحصّة الأولى الممطرة، تمكّن هاميلتون من إكمال التجارب الثانية في المركز الثاني على بُعد أقلّ من عُشرين من الثانية عن كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وبحديثه في نهاية اليوم، قال هاميلتون: "لا تزال هناك قفزات، ليس على الخطّ المستقيم بالضرورة، بل في المنعطفات، وذلك قاسٍ".

وأضاف: "ليس قاسيًا جسديًا، لكن داخل السيارة وعلى الإطارات وكلّ شيء. لذا لا يزال أمامنا عملٌ لإنجازه".

وأكمل: "لكن تبدو خطوة صغيرة إلى الأمام. لا يزال علينا مواصلة العمل".

وقال هاميلتون أنّه من الصعب الحكم على التغيّر داخل السيارة بالمقارنة مع السباق الماضي في كندا بالنظر إلى اختلاف الحلبتين.

وقال: "هذه الحلبة سلسة أكثر، وهي أفضل بكثير وأقرب إلى برشلونة. لكن هذه أفضل حلبة للقيادة عليها. لا تزال القيادة عليها ممتعة ومدهشة، ونحن نُقاتل السيارة قليلًا".

وأكمل: "لم تكن محاكاتنا للمسافات الطويلة بذات جودة الآخرين، لكنّنا لسنا على بُعد أميال".

من جانبه بدا راسل متفائلًا أكثر حيال وتيرة مرسيدس على صعيد المسافات الطويلة خلال الحصّة الثانية، قائلًا أنّه عانى أكثر على صعيد اللفّة الواحد بالمقارنة مع زميله هاميلتون "الذي قدّم لفّة قويّة".

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ وتيرتنا بكميّة وقود عالية كانت واعدة أكثر بالمقارنة مع مكلارين التي كانت على إطارات هارد مثلنا".

وأكمل: "كنّا أسرع بكثير في النهاية بالتأكيد عندما ارتفعت حرارة الإطارات، كنّا أسرع من فيراري. كنّا نتحسّن لفّة تلو الأخرى".

وأردف: "هناك بعض العلامات الإيجابيّة، لكن هناك مجالٌ للتحسّن بالتأكيد، أنا واثقٌ من ذلك".