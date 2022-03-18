هاميلتون: مرسيدس تُواجه "مشاكل أكبر بكثير" من 2021

أكمل هاميلتون مجريات الجمعة في المركز التاسع في الحصّة الثانية على حلبة الصخير بفارق 1.2 ثانية عن ماكس فيرشتابن حامل اللقب، في حين حلّ زميله جورج راسل رابعًا بفارق قرابة ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

لكن في حين أنّ زمن راسل بدا مشجّعًا بعض الشيء بعد طلعة قصيرة، فإنّ الفريق متخوّفٌ من أنّه متأخّرٌ أكثر بكثير على صعيد المسافات الطويلة.

واختبرت السهام الفضيّة عدّة حلولٍ على سيارتَي هاميلتون وراسل من أجل حلّ مشاكل التحكّم والارتدادات، والتي شملت انتقال هاميلتون إلى خصائص أرضيّة استخدمها راسل في الحصّة الأولى، لكنّ بطل العالم سبع مرّات أشار إلى أنّ الفريق لم يقترب أصلًا من إيجاد الحلول.

وعندما سُئل عن مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه العام الماضي، حيث تأهّل هاميلتون بفارق أربعة أعشارٍ من الثانية خلف فيرشتابن في الجولة الافتتاحيّة في البحرين كذلك، قال البريطاني: "كانت لدينا مشاكل أصغر بكثير في العام الماضي. أمامنا الآن مشاكل أكبر بكثير".

وأضاف: "كلّ ما نفعله لمحاولة حلّ المشكلة لا يُحدث أيّ تغيير. يبدو أنّها مشكلة ستتطلّب حلًا طويل الأمد، لذا لا شيء على المدى القصير".

ويرى زميله راسل أنّ مرسيدس تتأخّر بثانية عن ريد بُل وفيراري وبالكاد أمام ألفا روميو وألفا تاوري في خطّ الوسط، حيث يتجهّز لعطلة نهاية أسبوعٍ يعمل فيها على الحدّ من الضرر.

وقال البريطاني الشاب: "أعتقد بأنّه من الواضح بناءً على الأزمنة أنّنا لسنا في الموقع الذي نريد التواجد فيه. أعتقد بأنّنا حقّقنا بعض التقدّم لحلّ بعض المشاكل، لكنّ الوتيرة غير حاضرة في الوقت الحاضر".

وأكمل: "نحن بعيدون للغاية على صعيد الوتيرة عن ريد بُل وفيراري. حتّى ألفا روميو وألفا تاوري بوتيرتنا أو حتّى أسرع، لذا أمامنا بعض العمل".

وأردف: "أعتقد بأنّ وتيرة محاكاة المسافات الطويلة تعكس الحقيقة أكثر، وكنّا أبطأ بثانية بشكلٍ ثابتٍ. لا تزال أمامنا عطلة نهاية أسبوع، ونحتاج لتحقيق الأفضل في هذا الوضع والحد من الضرر".

ويعتقد راسل أنّ سيارة "دبليو13" الجديدة تملك الكثير من الإمكانيّات، لكنّ الفريق لم يتمكّن من استخراجها، واصفًا كلّ تصليح ممكن بـ "الخطوة إلى الأمام والخطوتين إلى الوراء".

وقال في هذا الصدد: "نحن نبذل كلّ شيء في الوقت الحاضر لمحاولة استخراج تلك الإمكانيّات التي نعتقد بأنّها موجودة في السيارة، لكنّنا نُعاني لفعل ذلك في الوقت الحاضر".

وأكمل: "كلّ ما نختبره بمثابة خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء. أعتقد بأنّنا أملنا جميعًا أن نكون قد حللنا تلك المشاكل لعطلة نهاية هذا الأسبوع، لكن بناءً على الوضع الحالي فإنّ أمامنا بعض العمل للقيام به".