هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
271 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"
28-02-2020

أوضح لويس هاميلتون أن مرسيدس "تواجه الكثير من المشاكل" معترفاً بأن موثوقية المحرك تثير حيرة الفريق.

عملت مرسيدس على تبديل المحرك ثلاث مرات خلال تجارب برشلونة الشتوية، وذلك بعد مشكلة تعرض لها فالتيري بوتاس خلال القسم الأول، وكذلك مشكلة في ضغط الزيت عانى منها هاميلتون.

المشاكل التي جاءت كذلك تزامناً مع أخرى عانت منها ويليامز التي تتزود بالمحركات من العلامة الألمانية، تركت مرسيدس وسط تساؤلات تتعلق بموثوقية وحدة الطاقة، مع اقتراب موعد الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن.

وتعقيباً على سير برنامج التجارب الشتوية للفريق، أوضح هاميلتون أنه وبينما تبدو إمكانيات السيارة واضحة، لكن الفريق ما زال غير مسرور تماماً من كيفية سير الأمور.

فقال: "أعتقد أننا خضنا تجارب شتوية جيدة. لكنها ليست مثالية، لقد وجدنا الكثير من المشاكل التي نعمل على حلها".

وأكمل: "لا أدري كم الوقت نحتاج، لكن ذلك ليس أمراً سيئاً بالضرورة، أن نكتشف المشاكل خلال التجارب".

واسترسل: "لكن بالمقابل، أعتقد أن أداءنا كان جيداً للغاية لناحية اللفات التي أكملناها، بعيداً عن يوم أمس".

وأردف: "ليست لدي أية فكرة عن موقعنا بين المنافسين، الفريق على الأغلب يمتلك فكرة أفضل حيال هذا".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كانت مشاكل المحرك تثير قلقه، أجاب هاميلتون: "هل هذا أمر مقلق؟ نعم، بالتأكيد".

وأكمل: "عادة خلال التجارب الشتوية، يكون لدينا الكثير من الثقة بالموثوقية، لذا هذا ليس مثالياً. نحن على المحرك الثاني أو الثالث".

وتابع: "لذا، بالتأكيد ليس وضعاً مريحاً بالنسبة لنا. لكن لدي الثقة الكاملة بالفريق في المصنع وقدرتهم على القيام بأفضل ما يمكن خلال الأسبوعين  المقبلين لضمان بداية جيدة للموسم".

وعدا مشاكل الموثوقية، يرى هاميلتون أن سيارة "دبليو11" تمنحه شعوراً بالراحة خلال القيادة.

فقال: "لا أدري مواقع الآخرين، لكنني أفهم السيارة جيداً. أنا مرتاح وواثق بالفريق وقدرتهم على تجهيزها لملبورن كي أتمكن من استخلاص أقصى قدرتها".

واختتم: "لكن هل يكفي هذا للتقدم على المنافسين؟ سنرى ذلك".

 
المقال التالي
تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

المقال السابق

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
13 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
09:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
13:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
11:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
14:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
13:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لليوم الأخير من تجارب برشلونة 2020

2
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

29د
3
فورمولا 1

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الأخير لتجارب برشلونة الثانية

4
فورمولا 1

هورنر يعارض فكرة التخلي عن مقرات الفرق المتنقلة

5
فورمولا 1

ماغنوسن: أحداث جائزة بريطانيا الكبرى 2019 عزّزت قوة فريق هاس

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"
F1

هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات
F1

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

هورنر يعارض فكرة التخلي عن مقرات الفرق المتنقلة
F1

هورنر يعارض فكرة التخلي عن مقرات الفرق المتنقلة

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الأخير لتجارب برشلونة الثانية
F1

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الأخير لتجارب برشلونة الثانية

ريسينغ بوينت لا تنفي إمكانية منافسة فيراري في 2020
F1

ريسينغ بوينت لا تنفي إمكانية منافسة فيراري في 2020

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.