هاميلتون: مرسيدس تواجه "الكثير من المشاكل"

عملت مرسيدس على تبديل المحرك ثلاث مرات خلال تجارب برشلونة الشتوية، وذلك بعد مشكلة تعرض لها فالتيري بوتاس خلال القسم الأول، وكذلك مشكلة في ضغط الزيت عانى منها هاميلتون.

المشاكل التي جاءت كذلك تزامناً مع أخرى عانت منها ويليامز التي تتزود بالمحركات من العلامة الألمانية، تركت مرسيدس وسط تساؤلات تتعلق بموثوقية وحدة الطاقة، مع اقتراب موعد الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن.

وتعقيباً على سير برنامج التجارب الشتوية للفريق، أوضح هاميلتون أنه وبينما تبدو إمكانيات السيارة واضحة، لكن الفريق ما زال غير مسرور تماماً من كيفية سير الأمور.

فقال: "أعتقد أننا خضنا تجارب شتوية جيدة. لكنها ليست مثالية، لقد وجدنا الكثير من المشاكل التي نعمل على حلها".

وأكمل: "لا أدري كم الوقت نحتاج، لكن ذلك ليس أمراً سيئاً بالضرورة، أن نكتشف المشاكل خلال التجارب".

واسترسل: "لكن بالمقابل، أعتقد أن أداءنا كان جيداً للغاية لناحية اللفات التي أكملناها، بعيداً عن يوم أمس".

وأردف: "ليست لدي أية فكرة عن موقعنا بين المنافسين، الفريق على الأغلب يمتلك فكرة أفضل حيال هذا".

وحين سُئِل إن كانت مشاكل المحرك تثير قلقه، أجاب هاميلتون: "هل هذا أمر مقلق؟ نعم، بالتأكيد".

وأكمل: "عادة خلال التجارب الشتوية، يكون لدينا الكثير من الثقة بالموثوقية، لذا هذا ليس مثالياً. نحن على المحرك الثاني أو الثالث".

وتابع: "لذا، بالتأكيد ليس وضعاً مريحاً بالنسبة لنا. لكن لدي الثقة الكاملة بالفريق في المصنع وقدرتهم على القيام بأفضل ما يمكن خلال الأسبوعين المقبلين لضمان بداية جيدة للموسم".

وعدا مشاكل الموثوقية، يرى هاميلتون أن سيارة "دبليو11" تمنحه شعوراً بالراحة خلال القيادة.

فقال: "لا أدري مواقع الآخرين، لكنني أفهم السيارة جيداً. أنا مرتاح وواثق بالفريق وقدرتهم على تجهيزها لملبورن كي أتمكن من استخلاص أقصى قدرتها".

واختتم: "لكن هل يكفي هذا للتقدم على المنافسين؟ سنرى ذلك".