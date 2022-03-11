هاميلتون: مرسيدس تُقاتل من أجل ترويض سيارة "دبليو13" في البحرين

لم يبدُ هاميلتون ولا زميله جورج راسل مرتاحين بالكامل داخل سيارتهما الجديدة خلال تجارب البحرين هذا الأسبوع، حيث لم تبدُ سيارة "دبليو13" مرتاحة في الظروف المتغيّرة بسرعة على حلبة الصخير.

وفي حين أنّ هاميلتون غير قلقٍ بالكامل حيال الوضع، إلّا أنّه اعترف بأنّه ليس مثاليًا.

وقال في هذا الصدد: "أجل، إنّه وضعٌ صعب. أعني أنّه بوسعكم رؤية ذلك من خلال الكاميرا من على السيارة، صدمات يمينًا وشمالًا".

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وأضاف: "ترتدّ كثيرًا وهناك مطبّات والسيارة ليست سعيدةً في الوقت الحاضر. لكنّنا نُحاول ترويضها".

ولا يعتقد هاميلتون بانّ التحديثات التي جلبتها مرسيدس في البحرين هي السبب في معاناة الفريق، حيث يشتبه في المقابل في أنّ الظروف الفريدة في منطقة الشرق الأوسط هي السبب.

وقال: "الرياح هي السبب في الارتدادات التي نُعاني منها. سنُواجه ذلك هذا الأسبوع، إن لم يكن الوضع أسوأ. لذا نعمل في الكثير من السيناريوهات المختلفة، ونُحاول التوصّل إلى طريقة للحفاظ على الارتكازيّة وعدم مواجهة الارتدادات مثل التجارب الماضية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الجميع في ذات الموقف. تمكّن البعض من استغلال ذلك أو التعامل مع المشكلة بشكلٍ أفضل. لكنّ الوضع صعبٌ على الحلبة. هناك الكثير من المطبّات، والمسار زلق. كانت هناك رمالٌ هذا الصباح، والحرارة عالية. أمّا في فترة ما بعد الظهر فقد كان هناك الغبار".

لكنّ هاميلتون يثق في قدرة مرسيدس على التعامل مع المشاكل التي تُواجهها لتكون في وضعٍ جيّد لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة نهاية الأسبوع المقبل.

وقال في هذا الصدد: "إنّها عقبات نُواجهها مع هذا النوع من السيارات الجديدة مثلما يُواجهها الجميع في 2022".

وأضاف: "أنا واثقٌ في الفريق هنا وفي المصنع، سيتمكّنون من حلّها. لكنّ الطريق لن يكون سلسًا بالتأكيد".

وعندما سُئل حول ما أشار إليه البعض بأنّ مرسيدس تُخفي وتيرتها الحقيقيّة قبل السباق الأوّل، ضحك هاميلتون وقال: "سنكون جيّدين جدًا إن كنّا نواجه كلّ هذه الانزلاقات والقيادة الصعبة فقط من أجل إخفاء وتيرة سيارتنا. الأمر ليس كذلك".

واختتم بالقول: "لدينا مشاكل نعمل على حلّها بالتأكيد. أعتقد بأنّ الآخرين يُعانون بشكلٍ أقل، لكن من يعلم؟ ربّما عندما نصل إلى الأسبوع المقبل فسنحصل على فهمٍ أفضل".