هاميلتون: مرسيدس "تفتقر للطاقة" بالمقارنة مع ريد بُل وفيراري

أكمل بطل العالم تصفيات انترلاغوس ثالثًا، متأخّرًا بـ 0.191 ثانية عن ماكس فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل، لكنّه قال أنّ مصيره تقرّر نتيجة سرعة منافسيه على الخطوط المستقيمة.

وقال الحائز على لقب هذا الموسم: "بدونا تنافسيين في التجارب الحرّة الثالثة، لكن يبدو أنّنا نخسر عندما نتوجّه للتصفيات، أو هم يكسبون المزيد".

وأضاف: "بالرغم من ذلك فإنّني سعيدٌ جدًا بأنّني كنت قادرًا على فصل ثنائيّ فيراري. إنّه تحدٍ صعب على الدوام، لكنّنا نفتقر للطاقة على ما أعتقد بالمقارنة مع الآخرين على وجه الخصوص".

وأردف: "نخسر أغلب الوقت في ذلك الجانب. بالرغم من ذلك فقد قدّمت أقصى ما في وسعي".

وقال هاميلتون أنّ خسارة الوقت على الخطوط المستقيمة "كانت كبيرة بعض الشيء"، حيث أشارت معاناة مرسيدس مؤخّرًا إلى أنّ وحدة طاقتها لا تقدّم ذات الأداء عندما تتواجد في ارتفاعات عالية بالمقارنة مع غريماتها.

لكنّ هاميلتون كان سعيدًا لأنّ لفّته الأخيرة كانت جيّدة بما فيه الكفاية لمنحه مركزًا على الصفّ الثاني من شبكة الانطلاق.

وقال: "واصلت تقليل الفوارق فحسب. كانت اللفّة الأخيرة أفضل ما يُمكن بالنسبة إلينا، وبدت السيارة جيّدة. كنّا نفتقر لبعض الوتيرة على الخطوط المستقيمة فقط. لكن لنأمل أنّ الغد سيكون جيّدًا من ناحية عمر الإطارات".

وبالرغم من أنّ هاميلتون ضمن لقب بطولة العالم، إلّا أنّه لا يرى سببًا يدفعه لتبنّي مقاربة مختلفة كثيرًا للسباق ضمن سعيه لتحقيق الفوز.

وقال البريطاني: "أعني أنّ مقاربتي كانت هي ذاتها طوال العام تقريبًا. لكن ربّما يُمكننا أن نكون أكثر عدائيّة غدًا".

وأكمل: "لا أرى أيّ سبب لإدخال تعديلات على ما قمت به اليوم. لذا سأواصل العمل على ذلك النحو".