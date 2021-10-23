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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

هاميلتون: مرسيدس "تراجعت بعض الشيء" خلال تصفيات أوستن

وجد لويس هاميلتون "بعض المعاناة" في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وذلك بعد خسارته قطب الانطلاق الأول لصالح غريمه على لقب الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن في أوستن.

هاميلتون: مرسيدس "تراجعت بعض الشيء" خلال تصفيات أوستن

قدم هاميلتون ومرسيدس وتيرة قوية في التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنّ ريد بُل عادت للرد اليوم السبت مع تواجد فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز على صف الانطلاق الأول المؤقت في القسم الثالث للتصفيات.

وكان هاميلتون قادرًا على تحسين زمنه ضمن محاولته الثانية في القسم الحاسم ليتواجد بشكل مؤقت على قطب الانطلاق الأول، فقط ليحرمه فيرشتابن من ذلك عندما وجد المزيد من الوقت في لفته الأخيرة ليحسم قطب الانطلاق الأول لصالحه بفارق عشرين من الثانية.

وتراجع بيريز بفارق 0.015 ثانية خلف هاميلتون ليكمل الحصة ثالثًا.

وقد سُمع هاميلتون وهو يعتذر لفريقه عبر اللاسلكي بعد الحصة، لكن مهندسه بيتر بونينغتون قال له: "بوسعنا تحقيق أمر ما من ذلك المركز بكل تأكيد".

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"قدمت كل ما لديّ اليوم" قال هاميلتون عقب التصفيات.

وأضاف: "عانينا بعض الشيء خلال التصفيات. أعتقد بدءًا من القسم الأول، فقد تراجعنا بعض الشيء".

وتابع: "كما أنهم (ريد بُل) كانوا سريعين للغاية في التصفيات اليوم. لذلك كنت سعيدًا بلفتي الأخيرة".

وأكمل: "هنالك بالطبّع جوانب بوسعنا تحسينها، لكنني أعتقد بأن ذلك كان كل ما لدينا تقريبًا".

وأردف: "سنعمل بجهد قدر استطاعتنا في الغد، إنه مركز جيّد للانطلاق منه في السباق، لذلك آمُل أن نخوض سباقًا جيّدًا".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون سيدخل سباق حلبة الأمريكيتين غدًا وهو يتطلّع إلى استعادة صدارة الترتيب من فيرشتابن الذي يتقدم على البريطاني بفارق 6 نقاط مع بقاء 6 سباقات على نهاية الموسم.

في حين أنّ سائق مرسيدس سيكون بدون دعم زميله فالتيري بوتاس في المقدمة، حيث سيتراجع الفنلندي 5 مراكز في الغد لينطلق من المركز التاسع بعد تأهّله رابعًا اليوم.

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فيرشتابن "لم يكن واثقًا" من قدرته على انتزاع قطب الانطلاق الأول في أوستن

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