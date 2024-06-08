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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

هاميلتون: مرسيدس تبدو أقرب للمقدمة بعد التجارب الحرة في كندا

يعتقد لويس هاميلتون أن فريقه مرسيدس بات أقرب للمقدمة في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بالرُغم من البيانات المحدودة التي حصلت عليها الفرق من حصتي التجارب الحرة المتأثرتين بالأمطار في جائزة كندا الكبرى.

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جلبت مرسيدس عمودًا محدثًا لنظام التعليق الأمامي يرتبط بالجناح الأمامي الجديد الذي قدمه الفريق في موناكو، والذي تضمن تصميمًا أكثر تقليدية من الأعلى بالمقارنة مع سابقه ذي السطح الأقصر الذي استهلت به السهام الفضية هذا الموسم.

وفي ظل هطول الأمطار في حصتي التجارب الحرة في مونتريال، فلم تجمع مرسيدس سوى القليل من البيانات عن ذلك العنصر المحدث، لكنه ساهم على أية حال في بلوغ التوازن بين القسمين الأمامي والخلفي لسيارة دبليو 15.

إذ شعر هاميلتون بالثقة خلال المجريات على مسار مبلل، لكنه أشار إلى أنه من المبكر للغاية توقّع موقع مرسيدس، بيد أن شعوره المبدئي كان أن الفريق قد يبدأ بالاقتراب من فرق المقدمة الثلاثة المتمثلة في ريد بُل، فيراري ومكلارين.

حيث قال: "من المبكر للغاية بصراحة الجزم بالموقع الذي سنتواجد فيه. أشعر أنني أتمتع بالروح القتالية، ويمكنني الشعور بالسيارة تستجيب لمعطياتي، وكما قلت، أتمتع بثقة كبيرة على المسار".

وأضاف: "آمُل أن يكون غدًا يوم جيد، لكننا لن نعلم حتى تبدأ مجريات السبت".

وتابع: "شعرت اليوم بقوة الأداء في كلتا الحالتين للطقس، لذلك أنا متفائل جدًا وأشعر بأننا أقرب إلى المقدمة نهاية هذا الأسبوع".

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