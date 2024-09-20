هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة
اعترف لويس هاميلتون بأنه ومرسيدس يشعران بأنهما "تائهان قليلًا" مع إعدادات سيارة دبليو15 لجائزة سنغافورة الكبرة، وذلك بعد ما عاناه الفريق في تجارب الجمعة الحرة.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لم يتمكن البريطاني بطل العالم السباعي سوى من إحراز المركز الـ 12 في التجارب الحرة الأولى، وبالرُغم من تحسينه لذلك عبر حلوله بالمركز الـ 11 في الحصة الثانية، إلا أن هاميلتون بدا منزعجًا من صعوبة التعامل مع السيارة.
وقد أوضحت رسائل الراديو بينه وبين مهندسه بونو أنه كان يفتقر للسحب على المنعطفات البطيئة على حلبة مارينا باي، كما واجه صعوبة في الانعطاف بشكل أساسي.
وضمن معرض حديثه عقب انتهاء تجارب الجمعة الحرة، صرّح هاميلتون بأن الفريق حاول إدخال العديد من التغييرات على سيارته لنهاية هذا الأسبوع، لكن شيئًا لم يُفلح.
حيث قال: "كانت قيادة هذه السيارة صعبة للغاية، كان يومًا صعبًا. جربنا كل شيء على صعيد الإعدادات ولا يبدو بأن شيئًا يعمل في هذا الجانب".
وأضاف: "نبذل بالفعل كل ما باستطاعتنا ومن ثم تجد بأنك متأخر بثانية. أعتقد أننا في نهاية المطاف تائهون بعض الشيء في الوقت الحالي. إذ لسنا متأكدين من الوضع الذي يجب أن تكون عليه السيارة".
وعند سؤاله إذا ما ساعدت بعض التغييرات بين حصتي التجارب اليوم، قال هاميلتون: "لم تفعل أي شيء، جربنا الكثير من الأشياء ووصلنا إلى نفس النتيجة. وفي الوقت الحالي لا أعتقد بأننا قادرون على العبور إلى القسم الثالث من التصفيات".
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