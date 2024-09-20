جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة

اعترف لويس هاميلتون بأنه ومرسيدس يشعران بأنهما "تائهان قليلًا" مع إعدادات سيارة دبليو15 لجائزة سنغافورة الكبرة، وذلك بعد ما عاناه الفريق في تجارب الجمعة الحرة.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لم يتمكن البريطاني بطل العالم السباعي سوى من إحراز المركز الـ 12 في التجارب الحرة الأولى، وبالرُغم من تحسينه لذلك عبر حلوله بالمركز الـ 11 في الحصة الثانية، إلا أن هاميلتون بدا منزعجًا من صعوبة التعامل مع السيارة.

وقد أوضحت رسائل الراديو بينه وبين مهندسه بونو أنه كان يفتقر للسحب على المنعطفات البطيئة على حلبة مارينا باي، كما واجه صعوبة في الانعطاف بشكل أساسي.

وضمن معرض حديثه عقب انتهاء تجارب الجمعة الحرة، صرّح هاميلتون بأن الفريق حاول إدخال العديد من التغييرات على سيارته لنهاية هذا الأسبوع، لكن شيئًا لم يُفلح.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "كانت قيادة هذه السيارة صعبة للغاية، كان يومًا صعبًا. جربنا كل شيء على صعيد الإعدادات ولا يبدو بأن شيئًا يعمل في هذا الجانب".

وأضاف: "نبذل بالفعل كل ما باستطاعتنا ومن ثم تجد بأنك متأخر بثانية. أعتقد أننا في نهاية المطاف تائهون بعض الشيء في الوقت الحالي. إذ لسنا متأكدين من الوضع الذي يجب أن تكون عليه السيارة".

وعند سؤاله إذا ما ساعدت بعض التغييرات بين حصتي التجارب اليوم، قال هاميلتون: "لم تفعل أي شيء، جربنا الكثير من الأشياء ووصلنا إلى نفس النتيجة. وفي الوقت الحالي لا أعتقد بأننا قادرون على العبور إلى القسم الثالث من التصفيات".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيراري: قانونيّة الجناح الخلفي لسيارة مكلارين كانت مسألة "قاطعة"

أبرز التعليقات

لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري
نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل

نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس
More from
مرسيدس
نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس الأسرع أمام لوكلير بفارق 0.058 ثانية خلال التجارب الحرة الثانية في سنغافورة
لوكلير الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة بفارق 0.076 ثانية أمام نوريس

لوكلير الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة بفارق 0.076 ثانية أمام نوريس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
لوكلير الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة بفارق 0.076 ثانية أمام نوريس
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

هاميلتون يأمل أن يتجاهل فيرستابن عقوبة "فيا"

هاميلتون يأمل أن يتجاهل فيرستابن عقوبة "فيا"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون يأمل أن يتجاهل فيرستابن عقوبة "فيا"
لوكلير: فيراري "أهدرت" الصفّ الأوّل بسبب الإطارات الباردة في تصفيات سنغافورة

لوكلير: فيراري "أهدرت" الصفّ الأوّل بسبب الإطارات الباردة في تصفيات سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
لوكلير: فيراري "أهدرت" الصفّ الأوّل بسبب الإطارات الباردة في تصفيات سنغافورة
فيرستابن بعد تأهله ثانيًا: لدينا الفرصة للفوز في سنغافورة

فيرستابن بعد تأهله ثانيًا: لدينا الفرصة للفوز في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن بعد تأهله ثانيًا: لدينا الفرصة للفوز في سنغافورة
ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط