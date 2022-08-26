هاميلتون: مرسيدس "بعيدةٌ جدًا" في بلجيكا

بعد أن كان الفريق يأمل البناء على الزخم الذي كسبه في السباقات الماضية، بما في ذلك تحقيق جورج راسل لقطب الانطلاق الأوّل في المجر، شعرت السهام الفضيّة بأنّ جولة سبا نهاية هذا الأسبوع ستمنحه بعض الفرص الجيّدة.

لكنّ هاميلتون وراسل لم يتمكّنا من تقديم وتيرة تنافسيّة في مجريات الجمعة الباردة والرطبة.

وأكمل هاميلتون فترة ما بعد الظهر في المركز السادس على بُعد 1.3 ثانية عن الصدارة، بينما تواجد زميله راسل في المركز الثامن.

وبحديث عن مجريات اليوم، قال هاميلتون أنّ مرسيدس "لم تكن سريعة للغاية ببساطة" وعانت للتوصّل إلى إجابة على ذلك.

وقال: "نتوجّه إلى الحلبة ونقدّم كلّ ما لدينا. قد يعود الأمر إلى الإطارات، أو حرارتها، وقد يعود الأمر إلى مستويات الجناح. هناك العديد من العوامل".

وأردف: "لا تشعر بأنّ الوضع كارثي على الحلبة. نحن متأخّرون كثيرًا فحسب. لكن عادة ما يحدث ذلك يوم الجمعة وتتغيّر الأمور نحو الأفضل قليلًا يوم السبت. لذا آمل آن يتكرّر ذلك".

من جانبه قال راسل: "تعوّدنا على أيّام الجمعة السيّئة. لذا سنرى إن كان بوسعنا قلب الوضع، لكن لا أعتقد بأنّه ستكون هناك أيّة ضمانات على قدرتنا على إيجاد خطوة على صعيد الأداء مثلما فعلنا في السباقات الماضية".

أمّا هاميلتون فقد قال: "سنعمل بجهدٍ هذه الليلة لتحليل البيانات ومحاولة تحديد أين يُمكن أن نصل بهذه السيارة".

وأردف: "لم يكن شعوري داخلها مثلما كان عليه على الحلبة الماضية، لكن يبدو أنّ هذا السيناريو يتكرّر الآن أيّام الجمعة وصباح السبت. يتركني ذلك ببعض الأمل حول قلب الوضع".