هاميلتون: مرسيدس بحاجة لبدء التركيز على سيارة 2024 لمجاراة ريد بُل

احتفلت ريد بُل بتحقيق الفوز بسباقها المئة بعد فوز ماكس فيرستابن بسباق كندا وبفارق 9.7 ثانية أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

بينما أكمل هاميلتون مراكز منصة التتويج، حيث ألمح البريطاني بعد السباق إلى قوة ريد بُل خلال تسارعها في الخروج من المنعطفات.

ويشعر بطل العالم سبع مرات أن السيارة باتت "أقرب بالتأكيد" إلى المنافسين بعد تحديثات موناكو، لكنه يرى بضرورة خفض التركيز على منافسات الموسم الحالي بهدف التركيز على تطوير سيارة الموسم المقبل.

فقال: "لقد كانت جولة رائعة. كانت الظروف صعبة للغاية لكنني أحبّ التواجد خلف مقود السيارة الآن بعد أن باتت تعمل ضمن نافذة أكبر على الحلبات الملائمة".

وتابع: "بالنسبة لنا، منافسة فرناندو والتواجد في الصف الثاني، ذلك رائع. التواجد على منصة التتويج لسباقين على التوالي أمر رائع بالنسبة لنا".

واسترسل: "كنا بالمركز الرابع في موناكو، نحن نقترب بالتأكيد. وستكون معركة التطوير مشتعلة حتى نهاية الموسم".

وأردف: "أعلم أن فريق ماكس يعمل بالفعل على سيارة الموسم المقبل. بالتالي علينا التوقف قليلاً عن التركيز على سيارتنا، والانتقال للتركيز على سيارة الموسم المقبل".

لكن، وحتى لو خصصت ريد بُل جزءاً من مواردها بالفعل لتطوير سيارة الموسم المقبل، لكن هاميلتون ما زال يعتقد بأن العلامة النمساوية "ستفوز بكل سباق" حتى نهاية الموسم.

لكنه أكد بأن ذلك ليس مصدر إزعاج، فقال: "لم يعد ذلك مصدر إزعاج بالنسبة لي. ليس هناك ما يمكنني فعله حيال أدائهم المذهل".

وأكمل: "سيفوزون على الأغلب بكل السباقات هذا الموسم، إلا في حال قدمت أستون مارتن - أو نحن - أداءً كبيراً للغاية".

واسترسل: "ذلك ليس سهلاً مع القوانين الحالية. لديهم ارتكازية أعلى منا بـ 30 نقطة ضمن بعض أجزاء اللفة، وأمامنا الكثير من العمل".

واختتم: "لكن ذلك ليس محبطاً.. أنا مسرور بعودتنا إلى المنافسات وآمل أن نرفع مستوانا في مرحلة ما وأن نخوض بعض السباقات الجيدة. وجود معركة ثلاثية على الانتصارات سيكون مذهلاً".