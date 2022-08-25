هاميلتون: مرسيدس أقرب من الفوز مجدّدًا في الفورمولا واحد "بالتأكيد"
يعتقد لويس هاميلتون بأنّ مرسيدس أقرب بـ "التأكيد" من الفوز مجدّدًا في الفورمولا واحد على إثر المكاسب التي حقّقتها في السباقات الأخيرة مع سيارتها المتعثّرة لموسم 2022.
عانى أبطال العالم من أوّل بداية خالية من الانتصارات في موسم الفورمولا واحد منذ 2011، وذلك في ظلّ معاناة الفريق لإتقان السيارات الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة.
لكنّ مرسيدس حقّقت تقدّمًا ملموسًا في السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفيّة، حيث أحرز الفريق منصّة تتويج مزدوجةٍ في كلٍ من فرنسا والمجر.
وعندما سُئل إن كان يشعر بأنّ مرسيدس أقرب الآن إلى العودة إلى سكّة الانتصارات عشيّة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، قال هاميلتون أنّه يعتقد بذلك، لكنّه حذّر من سعي الفريق لإنهاء جفاف انتصاراته لا يزال صعبًا.
وقال البريطاني: "أجل، أعتقد ذلك بالتأكيد. أعتقد بأنّنا نتحسّن بالتأكيد، لدينا ثبات الأداء الذي ظهر في السباقات الأخيرة وحقّقنا تقدّمًا جيّدًا، الجميع يدفع ويُواصل الضغط".
وأكمل: "السيارة تُصبح سيارة تسابقٍ أفضل، وهو ما لم تكن عليه في بداية العام، كانت أشبه بسيارة تسابق عاديّة على صعيد الخصائص".
وأردف: "أظهر السباق الأخير أفضل أداءٍ لنا حتّى الآن، وكانت تلك دفعة ضخمة بالنسبة إلينا حيال تقليص الفارق".
ثمّ تابع: "بالتأكيد ستتواصل المهمّة الصعبة، وسنُبقي على تركيزنا وهدوئنا. يقوم الشباب الآخرون بعملٍ مدهش، لكنّني أعتقد بأن بوسعنا تقليص الفارق".
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