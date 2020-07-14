هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

نتيجة لقوانين التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس "كورونا"، فقد تمّ منع تسليم الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالطريقة التقليدية، حيث تمّ اعتماد نظام خاص في جائزة ستيريا الكبرى مكوّن من صناديق يتم التحكم بها عن بعد لتقديم الجوائز.

وتمّت تجربة هذه الطريقة للمرة الأولى بعد سباق الفورمولا 2 يوم السبت، قبل أن تستعمل لسباق الجائزة الكبرى يوم الأحد والذي أحرز فيه هاميلتون الفوز أمام زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ويرى بطل العالم ستّ مرات أن غياب الجمهور والجوّ العامّ غير المألوف شكّلا وضعاً جديداً بالنسبة له.

فقال معلقاً على مراسم منصة التتويج: "أعتقد أنه أمر غريب. بدا غريباً بالتأكيد. أفضّل لو ألقوا لي الجائزة أو قاموا بأي أمر آخر. بصراحة شديدة، إنها أوقات غريبة جداً، جداً".

وأكمل: "عندما تكون ضمن منطقة العمل، يبدو كل شيء طبيعياً، وعندما تخرج للقيادة والمنافسة على هذه الحلبة بالذات، هناك فاصل كبير بين المسار والمدرجات، لذا من الصعب رؤية الجمهور، لكن ذلك ممكن من خط الحظائر".

وتابع: "لقد أثر بي ذلك كثيراً، عندما وصلت إلى هنا وخرجت من السيارة لأرى هذا الجو العام غير المألوف. افتقدت الجمهور. وذلك يُظهر الفارق الكبير التي يصنعه الجمهور. لقد افتقدهم جداً، جداً في تلك اللحظة".

واسترسل: "ذلك أمر (منصة التتويج) تتشاركه عادة مع متابعيك، لكننا لم نحظَ بذلك. بينما وصلت تلك الصناديق لتسليم الجوائز، لقد بدا كل ذلك غريباً".

واستكمل: "بالتأكيد كانت أمراً مبالغاً فيه من وجهة نظري، خاصة وأن الجميع هنا وقد تمّ فحصهم وكنا نرتدي القفازات وجميع تلك الأمور".

بالمقابل، يمتلك بوتاس رأياً معاكساً لزميله، حيث قال: "لقد كانت مبادرة جميلة. رأيت تلك الروبوتات بالفعل في الفورمولا 3 و2".

وأكمل: "رأيت السائقين يستلمون الجوائز منها وهم على منصة التتويج".

واختتم: "بالمقارنة مع المراسم التقليدية لمنصة التتويج، ومع هذه الطريقة فإنّ الجائزة تصل إلى يدك، لقد كانت طريقة جميلة".