فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية
14-07-2020

وصف لويس هاميلتون مراسم منصة التتويج المعدّلة والتي تتم باستعمال روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتقديم الجوائز، "بالغريبة للغاية" والمُبالغ بها.

نتيجة لقوانين التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس "كورونا"، فقد تمّ منع تسليم الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالطريقة التقليدية، حيث تمّ اعتماد نظام خاص في جائزة ستيريا الكبرى مكوّن من صناديق يتم التحكم بها عن بعد لتقديم الجوائز.

وتمّت تجربة هذه الطريقة للمرة الأولى بعد سباق الفورمولا 2 يوم السبت، قبل أن تستعمل لسباق الجائزة الكبرى يوم الأحد والذي أحرز فيه هاميلتون الفوز أمام زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ويرى بطل العالم ستّ مرات أن غياب الجمهور والجوّ العامّ غير المألوف شكّلا وضعاً جديداً بالنسبة له.

فقال معلقاً على مراسم منصة التتويج: "أعتقد أنه أمر غريب. بدا غريباً بالتأكيد. أفضّل لو ألقوا لي الجائزة أو قاموا بأي أمر آخر. بصراحة شديدة، إنها أوقات غريبة جداً، جداً".

وأكمل: "عندما تكون ضمن منطقة العمل، يبدو كل شيء طبيعياً، وعندما تخرج للقيادة والمنافسة على هذه الحلبة بالذات، هناك فاصل كبير بين المسار والمدرجات، لذا من الصعب رؤية الجمهور، لكن ذلك ممكن من خط الحظائر".

وتابع: "لقد أثر بي ذلك كثيراً، عندما وصلت إلى هنا وخرجت من السيارة لأرى هذا الجو العام غير المألوف. افتقدت الجمهور. وذلك يُظهر الفارق الكبير التي يصنعه الجمهور. لقد افتقدهم جداً، جداً في تلك اللحظة".

واسترسل: "ذلك أمر (منصة التتويج) تتشاركه عادة مع متابعيك، لكننا لم نحظَ بذلك. بينما وصلت تلك الصناديق لتسليم الجوائز، لقد بدا كل ذلك غريباً".

واستكمل: "بالتأكيد كانت أمراً مبالغاً فيه من وجهة نظري، خاصة وأن الجميع هنا وقد تمّ فحصهم وكنا نرتدي القفازات وجميع تلك الأمور".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يمتلك بوتاس رأياً معاكساً لزميله، حيث قال: "لقد كانت مبادرة جميلة. رأيت تلك الروبوتات بالفعل في الفورمولا 3 و2".

وأكمل: "رأيت السائقين يستلمون الجوائز منها وهم على منصة التتويج".

واختتم: "بالمقارنة مع المراسم التقليدية لمنصة التتويج، ومع هذه الطريقة فإنّ الجائزة تصل إلى يدك، لقد كانت طريقة جميلة".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

المقال السابق

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون
فورمولا 1 / فورمولا 1
37د

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت

ألونسو مستعد لاستخدام 2021 كعام بناء لقوانين الفورمولا واحد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ألونسو مستعد لاستخدام 2021 كعام بناء لقوانين الفورمولا واحد الجديدة

أحدث الأخبار

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية
فورمولا 1 / فورمولا 1
29د

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون
فورمولا 1 / فورمولا 1
37د

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

2
فورمولا 1

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟

3
فورمولا 1

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة

4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

5
فورمولا 1

فيرشتابن عانى من تضرر جانحه الأمامي خلال سباق جائزة ستيريا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1
44د

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية
فورمولا 1

هاميلتون: مراسم منصة التتويج مع "الروبوتات" غريبة للغاية

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون
فورمولا 1

ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1

ريد بُل: أفضلية مرسيدس تأتي من سرعتها على المقاطع المستقيمة

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟
فورمولا 1

تحليل: ما تأثير خطوة انتقال ساينز إلى فيراري على ناشئيها؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.