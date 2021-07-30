هاميلتون "مذهول" من دعم الفورمولا واحد له بعد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت

تلقى هاميلتون إساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، ما دفع بالفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومرسيدس لشجب وإدانة هذه التصرفات في بيان مشترك.

وتلت ذلك موجة من الدعم تلقاها البريطانيّ من قبل فرق أخرى وسائقين آخرين أظهروا خلالها دعمهم للسائق ذي البشرة السمراء الوحيد في البطولة.

وضمن معرض كلامه للمرة الأولى بعد البيان المشترك، صرح هاميلتون أن ما حصل "ليس بالجديد بالنسبة له"، لكنه يشعر أن ردة فعل البطولة هذه المرة هي الأمر المختلف بالمقارنة مع المرة السابقة التي واجه فيها مثل هذه الإساءات خلال بداية مسيرته.

فقال ضمن المؤتمر الصحفي على هامش جائزة المجر: "ما أود قوله أنني ذهلت حقاً لرؤية الدعم من قبل الرياضة، من قبل فريقي ومن بعض السائقين".

وأكمل: "شعرتُ للمرة الأولى أنني لا أقف وحيداً في هذه الرياضة. لأنني وطوال السنين السابقة التي كنت أخوض المنافسات خلالها، لم يكن أحد يقول أي شيء".

وأردف: "عندما تعرضتُ لمثل تلك الإساءات في 2007، لم يقل أحد أي شيء. لذا كان من المذهل حقاً رؤية الخطوات الإيجابية التي حققناها".

واسترسل: "بالطبع، نحن ندين هذه التصرفات، ولا مكان لهذه الإساءات في رياضتنا".

وكان هاميلتون قد صرّح العام الماضي أن غياب أي تحرك ضد العنصرية التي واجهها في بداية مسيرته "منطقي للغاية" بعد التعليقات التي صدرت عن بيرني إكليستون عرّاب الفورمولا واحد ومالكها السابق خلال تلك الفترة.

وفي وقت سابق دعا هاميلتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المزيد من العمل ضد التصرفات العنصرية وذلك على ضوء ما واجهه بعض لاعبي المنتخب الإنكليزي كذلك.

يشار إلى أن مرسيدس قد غيّرت كسوتها اللونية إلى الأسود قبيل موسم 2020 وذلك لدعم حملة مناهضة العنصرية، وأبقت على هذا التصميم للموسم الجاري كذلك.