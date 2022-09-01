هاميلتون: محرك سبا يمكن إصلاحه وإعادة استخدامه
أبدى لويس هاميلتون ثقته بأن مرسيدس ستكون قادرة على إصلاح وإعادة استخدام المحرك المتضرر من حادثته مع فرناندو ألونسو في سبا.
طارت سيارة هاميلتون في الهواء إثر احتكاكه بألونسو في اللفة الافتتاحية من سباق بلجيكا، وسرعان ما سقطت السيارة على الأرض ضمن منطقة الخروج الآمن بارتطام بلغت قوته 45 جي، والذي تسبب على الفور بفقدان ضغط الماء على السيارة لتتناثر سوائل التبريد على طريق السيارات التالية.
وقد طلبت مرسيدس على الفور من هاميلتون أن يتوقف وينسحب إثر قلقها حيال حالة المحرك وتضرره في ظل الارتفاع السريع للحرارة.
وبدأت مرسيدس تحقيقًا لفحص ما إذا من الممكن إصلاح وحدة الطاقة أو أن البريطاني سيحصل على محرك جديد لإكمال موسم 2022.
وكان محرك سبا الجديد تمامًا هو الرابع لهاميلتون حتى الآن في هذا الموسم، حيث أن أية مكونات إضافية سيحتاجها الآن ستتسبب بتعرضه لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.
وضمن معرض حديثه اليوم في زاندفورت عبّر هاميلتون عن أمله بأنه من المكن إنقاذ المحرك، على الرُغم من إشارته إلى أنه لن يتم استخدامه نهاية هذا الأسبوع.
فقال: "تم فحص السيارة بأكملها ويقوم الفريق بالعمل الآن على المحرك لضمان أن نتمكن من استخدامه مجددًا".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون بوسعنا استخدامه من جديد. لن نستخدمه نهاية هذا الأسبوع كونه ما تزال هنالك أمور لإصلاحها على السيارة. سنعرف قريبًا".
وعند سؤاله إذا ما كان بحالة جيدة جسديًا بعد الحادثة العنيفة في سبا، قال هاميلتون: "أشعر أنني بحالة جيدة. كنت أقوم بالتدريبات البدنية وأشعر أن الأمور على ما يرام".
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