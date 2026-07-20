تلقى لويس هاميلتون عقوبة إضافة خمس ثوانٍ بعد احتكاكه بجورج راسل في اللفة الأولى من السباق.

وفي وقت لاحق من السباق، خضع أيضًا للتحقيق بسبب "الخروج غير الآمن من منطقة الصيانة" أثناء إحدى وقفات الصيانة.

وبعد سباق مكون من 44 لفة، عبر بطل العالم سبع مرات خط النهاية في المركز الرابع.

وأوضح هاميلتون في تصريح لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1 عقب السباق، أن عطلة نهاية أسبوعه سارت بشكل سيئ منذ الخطأ الذي ارتكبه بنفسه يوم السبت.

حيث قال: "لا أرى نفسي شخصًا سيئ الحظ. الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو الخطأ الذي ارتكبته بالأمس".

وأكمل: "في النهاية، أتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء السباق في المركز الرابع لأنني تسببت في إلحاق الضرر بالسيارة".

وأردف: "لقد أغفلوا شيئًا في نظام التعليق أثناء إعادة تجميع السيارة. لقد اختل توازن السيارة بالكامل".

وتابع: "لهذا السبب، كنت على الأرجح أبطأ بما بين 0.2 و0.3 ثانية مما كان ينبغي أن أكون عليه في التجارب التأهيلية".

واستكمل: "نتيجة لذلك، أصبحت متأخرًا أكثر، وتورطت في ذلك الحادث خلال السباق، ثم حصلت على عقوبة الخمس ثوانٍ. لذلك تطورت كل الأمور مثل تأثير الدومينو بعد خطأ ارتكبته أنا".

لويس هاميلتون، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ومع ذلك، أكد بطل العالم سبع مرات أن فريق فيراري قام بعمل رائع طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأعرب عن رضاه عن وتيرة السباق.

ليتابع قائلاً: "قام الفريق بعمل رائع للغاية من ناحية الاستراتيجية ووقفات الصيانة".

وأكمل: "نحن نواصل تحسين السيارة. وبالنظر إلى وتيرتنا في سباق اليوم، أعتقد أننا كنا قادرين على المنافسة من أجل الفوز لو لم تتعرض السيارة لذلك الضرر".

وأوضح هاميلتون أن الفريق يتحمل أيضًا مسؤولية الواقعة التي حدثت عند الخروج من منطقة الصيانة والعقوبة التي تلقاها.

فقال: "لا أعرف بالضبط ما الذي حدث. ظهرت الإشارة الخضراء وانطلقت".

وأضاف: "في تلك اللحظة، لا تنظر في الاتجاه الآخر. لذلك أعتقد أن المسؤولية تقع بدرجة كبيرة على الفريق".

كما تحدث هاميلتون بتفاؤل عن جائزة المجر الكبرى وتحديث المحرك الذي ستجلبه فيراري.

حيث استرسل: "كانت هذه العطلة الأسبوعية مؤسفة، فقد واجهنا أمورًا مشابهة في سيلفرستون أيضًا. لكن من الرائع حقًا رؤية الأداء الذي أضفناه إلى السيارة من خلال التحديثات. نحن نواصل تحسين السيارة باستمرار".

واستكمل: "لدينا حلبات جديدة في برنامجنا لتقليص الفارق. لذلك لا يزال أمامنا طريق طويل".

واختتم: "لم يعد بإمكاني تحمل خوض الجولات بمثل الأداء الذي قدمته بالأمس. لذلك سأرفع مستوى تركيزي أكثر في الأسبوع المقبل".