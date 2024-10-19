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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون محبطٌ بعد خروجه من القسم الأوّل في تصفيات أوستن

تواصلت معاناة لويس هاميلتون في تصفيات جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بعد خروجه الصادم من القسم الأوّل.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

أخّر سائق مرسيدس ضغطه حتّى الدقائق الأخيرة من القسم الأوّل، لكنّ الأمور سارت على نحوٍ سيّئ بعد أن فشل في تسجيل الزمن الضروري.

وفي حين أنّه متقدّمًا في المقطع الأوّل، فإنّ الأمور سارت على نحوٍ خاطئ تمامًا في الكبح للمنعطف الـ 12 في نهاية الخطّ المستقيم الخلفي.

وبدا أنّه عبر المنعطف بشكلٍ واسع بعد معاناته في الانعطاف، وعانى من انزلاقٍ عند الخروج كذلك. ونتيجة لذلك كان زمنه في المقطع الأوسط أبطأ بنصف ثانية.

ومع تحسين العديد من السائقين الآخرين لأزمنتهم في المراحل الأخيرة، انتهى المطاف بهاميلتون في المركز الـ 19 في النهاية.

ويعتقد هاميلتون أنّ خروجه من القسم الأوّل يعود إلى مشكلة في نظام التعليق الأمامي استمرّت منذ السباق القصير، وأنّ تغييرًا في إعدادات السيارة جعلها "كابوسًا".

وقال البريطاني: "كان الوضع مروّعًا. بدت السيارة رائعة بالأمس، لذا من الواضح أنّني دخلت اليوم متفائلًا".

وأضاف: "تعطّل شيء ما في نظام التعليق الأمامي (في السباق القصير)، حرفيًا حالما تحرّكنا من الخطّ في بداية لفّة التحمية، وعانيت من ذلك طوال السباق".

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وأكمل: "اكتشفوا ما حدث، وغيّروا تلك الزاوية من السيارة، لكنّني شعرت بأنّ الوضع فوضوي طوال التصفيات".

كما قال ألونسو لقناة "سكاي اف1" أنّه "يجب على الأرجح الانطلاق من خطّ الحظائر، وإلّا لن يتمكّن من من التقدّم من موقعه، كون التوازن غير ثابت ولا يوجد أيّ تماسك".

ويأتي خروج هاميلتون من القسم الأوّل ليكون الأوّل له منذ جائزة الصين الكبرى عندما حلّ في المركز الـ 18 لتكون هذه أسوأ نتيجة تأهيليّة له في موسم 2024.

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