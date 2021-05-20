هاميلتون متفاجئ من وتيرة فيراري "القويّة" في موناكو

بعد أن حلّ كارلوس ساينز الإبن ثانيًا في الحصّة الأولى، أكّدت فيراري وتيرتها المثيرة للإعجاب في اليوم الافتتاحيّ من جولة موناكو عندما تقدّم شارل لوكلير ثنائيّة فريقه في فترة ما بعد الظهر.

وسجّل لوكلير الزمن الأسرع البالغ 1:11.684 دقيقة ليزيح زميله ساينز عن الصدارة بفارق عُشرٍ من الثانية، ليتقدّما بأريحيّة على مرسيدس وريد بُل.

وجاءت هذه النتيجة كفاجأة بالنظر إلى سيطرة مرسيدس وريد بُل على الجولات الأربع الأولى من الموسم.

وبدا هاميلتون متفائلًا على إثر تجارب الخميس في موناكو بعد عودة البطولة إلى شوارع الإمارة منذ عامَين، لكنّه أشار إلى أنّ أداء فيراري مثيرٌ للإعجاب.

وقال البريطاني: "من الرائع العودة إلى الحلبة مجدّدًا بشكلٍ عام. هذه الحلبة سريعة، ومدهشة في كلّ مرّة أقود فيها".

وأضاف: "لذا أجل، استمتعت اليوم، إنّه تحدٍ طبيعي".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فيراري قويّة جدًا، من المفاجئ رؤيتهم يتحسّنون بشكلٍ كبير هكذا، لكنّ ذلك رائع. ذلك يعني المزيد من المنافسة".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ وتيرة فيراري حقيقيّة، أجاب هاميلتون: "أرى ما ترونه أنتم. أركّز على عملي بشكلٍ عام. سنرى".

ومثّلت هذه الثنائيّة الأولى لفيراري في أيٍ من حصص الفورمولا واحد منذ جائزة البرازيل الكبرى 2019 عندما تقدّم سيباستيان فيتيل على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية حينها.

وتراجعت فيراري لتمرّ بأسوأ مواسمها في 40 عامًا الموسم الماضي، لكن يبدو أنّها تتّجه لإحياء معاركها مع مرسيدس نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعى هاميلتون لتحقيق انتصاره الرابع في موناكو نهاية هذا الأسبوع، حيث يسعى لتعزيز أفضليّته البالغة 14 نقطة في صدارة الترتيب العام أمام ماكس فيرشتابن.

وبدا هاميلتون سعيدًا بأداء سيارته "دبليو12" في تجارب الخميس، لكنّه شعر بأنّ هناك المزيد من العمل للقيام به.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ السيارة جيّدة وحقّقنا بعض الخطوات الجيّدة على صعيد توازنها. أنا سعيدٌ في المجمل، لديّ بعض التغييرات التي سأجريها هذا المساء على الأرجح في ظلّ تحليلنا لمجريات اليوم. ستكون تصفيات متقاربة".

من جانبه قال زميله فالتيري بوتاس الذي كان أبطأ منه بـ 0.03 ثانية أنّه شعر ببعض المعاناة على صعيد المنعطفات البطيئة.

وقال حيال ذلك: "أفتقر لبعض أداء مقدّمة السيارة على هذه الحلبة".

وأضاف: "واجهنا بعض المشاكل المعتادة في وسط المنعطفات، بالأساس في المنعطفات البطيئة، وإذا لم تتمتّع بشعورٍ جيّد بمقدّمة السيارة، فإنّك تخسر الكثير من الوقت بسهولة".

وأكمل: "كما يبدو أنّ السيارة قاسية بعض الشيء على المطبّات، ذلك محبطٌ بعض الشيء، سننظر في ذلك".