أنهى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أول مراجعة لنظام فرص التطوير والتحديث الإضافية "ADUO" الذي دخل حيز التنفيذ مع قوانين 2026، وجاء ترتيب مصنعي وحدات الطاقة على النحو التالي: ريد بُل، مرسيدس، فيراري، آودي، ثم هوندا.

ويعني هذا الترتيب أن ريد بُل، التي أصبحت للمرة الأولى مصنعًا لوحدات الطاقة بالشراكة مع فورد، لن يُسمح لها بإجراء المزيد من تطويرات الأداء على محركها، بينما حصل منافسوها مثل مرسيدس وفيراري على حق إدخال تحديثات لتحسين الأداء.

وبعد اعتراضات ريد بُل القوية على تحليل فيا والمناقشات التي دارت خلف الكواليس مع الاتحاد، أدلى لويس هاميلتون، الذي حقق منصة تتويج ثانية مع فيراري في موناكو، برأيه في تلك المسألة.

وتحدث هاميلتون سائق فيراري إلى وسائل الإعلام في برشلونة، مؤكدًا أن اعتبار ريد بُل المرجع الأساسي في أداء وحدات الطاقة كان أمرًا مفاجئًا.

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حيث قال: "هذا القرار مفاجئ للغاية، لأن وحدات الطاقة لدى ريد بُل ومرسيدس متقاربتان جدًا جدًا على الحلبة".

وأضاف: "قامت ريد بُل بعمل مذهل للغاية في تطوير محركها، لكن مرسيدس قامت أيضًا بعمل رائع. وقد سمعت حتى أن بعض الموظفين انتقلوا من مرسيدس إلى ريد بُل".

وتابع: "بصفتها مصنعًا جديدًا لوحدات الطاقة، فقد حققت شيئًا لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن خلال فترة زمنية قصيرة بهذا الشكل، ويجب منحها التقدير على ذلك".

وأردف: "لا تزال مرسيدس تمتلك وحدة طاقة قوية للغاية، وربما تكون بنفس مستوى وحدة طاقة ريد بُل. المنافسة بينهما متقاربة جدًا بالفعل".