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هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

أبدى لويس هاميلتون "تفاؤلًا كبيرًا" حيال فرص فريقه مرسيدس في جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد تسجيل الصانع الألماني ثنائية في التجارب الحرة الثانية ضمن أجواء حارة للغاية اليوم الجمعة.

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

بعد تصدّر ماكس فيرشتابن للتجارب الحرة الأولى لصالح ريد بُل، تمكّن فالتيري بوتاس من فرض سيطرته على مجريات التجارب الثانية متقدمًا ثنائية لمرسيدس على حلبة هنغارورينغ.

وتفوّق بوتاس على زميله هاميلتون بفارق 0.027 ثانية فقط، بينما أكمل فيرشتابن الحصة بفارق ناهز ثلاثة أعشار من الثانية عن الصدارة في المركز الثالث.

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ومع تخطي درجة الحرارة في الهواء 30 درجة مئوية، بينما وصلت حرارة المسار إلى 50 درجة، فقد واجه السائقون مهمّة صعبة داخل قمرة القيادة وعند إدارة الإطارات.

وقد وصف هاميلتون الأجواء "بالحارقة"، كما قدّر بأنّه خسر حوالي 3 كلغ من وزنه خلال مجريات اليوم، لكنّه تشجّع في المقابل بوتيرة مرسيدس في المجر.

حيث قال: "أن أراني وفالتيري على الصف الأول على صعيد الوتيرة، لهو أمر رائع للفريق، ولن يكون أمامنا سوى التقدّم أكثر".

وأضاف: "لدينا بعض العمل لنقوم به الليلة من أجل معرفة كيف يُمكننا تحسين السيارة أكثر بعض الشيء، لكنها بداية جيّدة للجائزة".

وتابع: "أنا متفائل للغاية ولا سيّما مع درجات الحرارة المرتفعة جدًا في الوقت الحالي. كما أنني متفائل لأنني أرى أنه بوسعنا التحسّن أكثر بالتأكيد على صعيد التوازن. وإذا ما تمكنا من القيام بذلك، فسنكون في موقع أفضل للسباق أيضاً".

وأكمل: "لكن من الرائع بالطبّع أن نقود ضمن أجواء أبرد. فالإطارات ليست سعيدة بهذه الحرارة، في معظم الأوقات على أيّة حال".

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من جهته وصف بوتاس حرارة المسار أنّها أشبه بالتواجد في "ساونا فنلندية"، لكن يشعر بالمقابل أن أداء مرسيدس اليوم كان دليلًا على التقدم الذي أحرزه الفريق ضمن الأجواء الحارة مؤخّرًا.

فقال: "أعتقد بأننا أحرزنا تقدمًا في السباقات الأخيرة عندما كانت الأجواء حارة. اليوم كان دليلًا على ذلك، ولا أرى بأننا في موقع سيء، لكنّك لا ترى كل الأوراق من الفرق الأخرى يوم الجمعة. أثق بأنه ما يزال لدينا المزيد من الأداء في الغد. من الجيّد رؤية أننا سنكون على الأرجح ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول غدًا، وهذا مشجّع جدًا".

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بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

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