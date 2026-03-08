بدأ كل من هاميلتون وزميله في فيراري شارل لوكلير السباق بقوة كبيرة في جائزة أستراليا الكبرى. فقد انتزع لوكلير الصدارة من جورج راسل عند انطلاقة السباق، وشهدت اللفات القليلة الأولى معركة قوية بين السائقين. كما كان هاميلتون قريبًا من الصدارة بعد أن انطلق من المركز السابع وتقدم بسرعة.

وعندما تسببت حادثتان منفصلتان في ظهور سيارة الأمان الافتراضية، قرر فريق مارانيللو عدم إدخال كل من لوكلير وهاميلتون إلى خطّ الحظائر. وبينما كان بطل العالم سبع مرات يشكك في هذا القرار وقتها، أوضح بعد السباق أنه سيراجعه.

وقال هاميلتون لقناة سكاي سبورتس فورمولا 1: "عليّ أن أراجع الأمر مرة أخرى، لكن بشكل عام أنا فخور جدًا بالفريق. لقد قاموا بعمل مذهل للوصول بالسيارة إلى هذا المستوى. بالطبع، لسنا بالسرعة نفسها التي تتمتع بها مرسيدس ولدينا الكثير من العمل لنقوم به، لكننا في قلب المنافسة".

وأضاف: "كان سباقًا ممتعًا للغاية وشعرت فيه بالارتياح. لو كانت هناك بضع لفات إضافية، لكنت قد لحقت بشارل، لذلك كانت وتيرتي رائعة. هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من اليوم".

وعندما سُئل عما إذا كانت جائزة أستراليا الكبرى تمثل الصورة الحقيقية لوتيرة فيراري، أضاف: "كنت قويًا جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع. لم تظهر التصفيات السرعة الحقيقية. واجهنا بعض المشاكل أثناء التصفيات، مما جعل ترتيبي أبعد مما ينبغي".

وأضاف: "دخلنا السباق اليوم دون أن نعرف بالضبط ما هي السرعة الحقيقية، لكن شعرت بالراحة منذ البداية".

وأكمل: "هناك الكثير من الإيجابيات، لكن لدينا الكثير من العمل للحاق بمرسيدس، لكنه ليس مستحيلاً. أعتقد أننا قادرون على تقليص الفارق. لن يكون الأمر سهلاً، لدينا عمل كبير لننجزه لأنه فارق مهم، خصوصًا على لفة واحدة".

وأردف: "نحتاج إلى معرفة ما إذا كان السبب هو المحرك أو طاقة البطارية، لكن السيارات سريعة بنفس القدر في المنعطفات، لذلك علينا الاستمرار في الدفع للأمام."

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الرابع، بينما احتفلت مرسيدس بثنائية في الصدارة، حيث فاز جورج راسل بالسباق وتقدم زميله كيمي أنتونيللي إلى المركز الثاني، وحل لوكلير في المركز الثالث ليكمل منصة التتويج.