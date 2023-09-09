هاميلتون "متفائل" بخصائص حلبة سنغافورة

يبدو هاميلتون الذي فاز في سنغافورة أربع مرات، متفائلاً بأن سيارته مرتفعة الارتكازية ستتناسب جيداً مع حلبة سنغافورة.

وكان البريطاني المخضرم قد أحرز قطب الانطلاق الأول على حلبة المجر، وهي حلبة أخرى تتناسب مع سيارة مرسيدس.

حيث قال: "أشعر أن حلبة مونزا، هي الأسوأ بالنسبة لنا. سنغافورة مرتفعة الارتكازية، وحين نستعمل جانحاً يزيد من الارتكازية، حينها تصبح الأمور أفضل بالنسبة لنا".

وأضاف: "لن يكون سباقاً بنفس السوء (في مونزا). آمل أن أكون محقاً".

من جهته، كرّر توتو وولف مدير الفريق، رأي هاميلتون، مشيراً إلى ضرورة "استخلاص أقصى نتيجة ممكنة" من السيارة في سنغافورة.

بالمقابل، أشار سيرجيو بيريز سائق ريد بُل إلى أن سنغافورة قد تشكل صعوبة أكثر من غيرها، لكونها حلبة شوارع.

أما زميله بطل العالم ماكس فيرستابن والذي لم يحرز الفوز بعد في سنغافورة، أشار إلى أنها لن تكون الحلبة الأفضل بالنسبة لسيارة ريد بُل الحالية.

فقال: "ستكون أكثر صعوبة بقليل بالنسبة لنا".

وأكمل: "لكن سنرى. سنقدم أفضل ما بوسعنا وسأحاول بالطبع تحقيق الفوز. لكنها لن تكون الحلبة الأفضل بالنسبة لنا".

ولطالما عُرف بيريز - الذي فاز العام الماضي في سنغافورة - بقوته على حلبات الشوارع، لكن المكسيكي صرّح بأن الجولة لن تكون سهلة.

فقال: "أتفق مع ماكس، أعتقد أنها ستكون جولة مفتوحة الاحتمالات".

وأردف: "آمل تقديم تصفيات قوية، لأنك إن لم تنطلق من الصف الأول فمن غير المحتمل أن تمتلك فرصة الفوز. آمل تكرار ما قمت به العام الماضي".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: إريك جونيوس

على صعيد آخر، قلل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الفائز في سنغافورة موسمي 2008 و2010، من حظوظ فريقه بتحقيق أول فوز لهذا الموسم من بوابة سنغافورة، رغم قوة السيارة على حلبات مرتفعة الارتكازية.

فقال: "ستكون أفضل من مونزا بالتأكيد. لكن أن نفوز بالسباق؟ نعلم أنها صعبة للغاية، كما أن ريد بُل تتألق في كل يوم أحد. لذا سنرى".

واسترسل: "في آخر حلبتَي شوارع: موناكو، كانت ألبين قوية جداً حيث تأهل إستيبان أوكون وأنهى ثالثاً. وفي باكو، كانت فيراري مسيطرة في التصفيات مع لوكلير. لذا سنرى كيف ستسير الأمور في سنغافورة".