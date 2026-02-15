تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

هاميلتون متفائلًا: فيراري حققت اكتشافات مهمة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين

قال لويس هاميلتون أن فريقه فيراري حقق تقدماً مهماً واكتشافات مفيدة مع سيارة موسم 2026، SF-26، خلال الأسبوع الأول من تجارب ما قبل الموسم في البحرين.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

خلال الاختبارات في حلبة الصخير، أكمل هاميلتون ما مجموعه 190 لفة خلال يوم ونصف، ليكون ثالث أسرع سائق في الترتيب العام. 

كما لفتت محاكاة السباق التي أجراها بعد ظهر يوم الجمعة الأنظار بشكل خاص.

من جانبه، أكمل زميله في الفريق شارل لوكلير أكبر عدد من اللفات بين جميع السائقين المشاركين في الاختبارات، بواقع 218 لفة، ما عزز أكثر من قوة فيراري في مقدمة الترتيب.

وضمن تقييمه لأدائه، أشار هاميلتون إلى أنهم أحرزوا تقدماً "أساسياً"، لا سيما في فهم الإطارات الجديدة.

حيث قال البريطاني: "بشكل عام كان أسبوعاً إيجابياً. قمنا بعدد كبير من اللفات وأكملنا البرنامج بالكامل، ما سمح لنا بجمع الكثير من البيانات المفيدة والتعرف على السيارة بشكل أفضل".

وأضاف: "كانت سيارة SF-26 جيدة بشكل عام، لكن هذا الجيل من السيارات معقد للغاية، وإيجاد نطاق التشغيل المثالي – خاصة مع الإطارات – أمر بالغ الأهمية".

وتابع قائلاً: "نجحنا بتحقيق بعض الاكتشافات الجيدة وحددنا أيضاً المجالات التي نحتاج إلى تحسينها".

واختتم حديثه بالقول: "لا يزال أمامنا تجارب واحدة إضافية، وستكون مهمة من حيث البناء على ما تعلمناه ومواصلة التقدم".

شاهد المزيد